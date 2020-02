Centenares de chinos en Barcelona se someten a cuarentena voluntaria por el coronavirus

Centenares de chinos en Barcelona se someten a cuarentenas voluntarias para asegurarse de no tener ni contagiar el coronavirus, tras pasar las vacaciones de Año Nuevo en el país asiático. El número total de contagios y de fallecidos aumenta cada día que pasa. La mayoría de casos aparecen en China, lugar donde apareció el brote.

La presidenta de la Asociación Amanecer, Joana, afirma que lo hacen de forma voluntaria y por responsabilidad. Aunque con alegría, ya que se sienten españoles y lo hacen por el resto de ciudadanos.

"Estoy muy bien, no me falta de nada"

Ana, una cantante de ópera china, lleva una semana en cuarentena. Canta y baila en su casa para pasar dicha cuarentena. Además, afirma tener la nevera llena porque se la dejó preparada su hijo. "Mi hijo me ha dejado comida para dos meses. Estoy muy bien, no me falta de nada", confirma.

También explica que los médicos dicen que si en 14 días no existen síntomas, no hay que qué preocuparse. Las muertes por coronavirus ascienden a 813 en China y 37.198 casos identificados también en China.