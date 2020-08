Celaá afirma que no le consta que Iglesias le acusara de falta de liderazgo: "No le he pedido explicaciones"

La Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha abogado por el retorno de la educación presencial en septiembre, como ya aseguró a finales del pasado mes de agosto, a pesar del aumento casos de coronavirus detectados en las últimas semanas: "Hemos de priorizar la presencialidad hasta Infantil y Primaria, hasta los 14 años".

Celaá ha afirmado en una entrevista en la 'Cadena Ser' que "no se parte desde cero" en la Conferencia Sectorial que mantendrán Educación y Sanidad junto con las comunidades autónomas el próximo jueves 27 para afrontar las decisiones a tomar en la vuelta al cole, condicionada por el coronavirus: "Todo lo que vamos a hacer mañana, ya está planteado desde mayo o junio. Con las comunidades autónomas hemos logrado acordar importantes documentos. Dos quiero citar en especial: uno de vuelta a clase con 14 puntos. Sigue vigente absolutamente. Y el otro de medidas de prevención e higiene elaborado conjuntamente por Sanidad y Educación".

Además ha añadido que habrá que hacer reajustes al plan por la evolución de la pandemia: "Y ahora efectivamente habrá algunas cuestiones que a la vista de la pandemia y de su evolución en agosto, pues ajustaremos con mayor precisión mañana. Es que reitero, sería irresponsable no hacerlo. Por ejemplo, se ajustará el uso más o menos generalizado de la mascarilla".

"Nunca he oído decir nada desde Podemos"

En relación con las supuesta acusaciones del Vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, que habría afirmado que a Celaá le falta liderazgo, la Ministra de Educación ha afirmado que "en ninguna parte, nunca se lo he oído a nadie de Podemos": "Eso no me va a distraer".

También, ha explicado que no ha pedido explicaciones a Iglesias por esas supuestas declaraciones porque no le consta que las haya realizado: "Yo tengo buena relación, relación de compañeros de Gobierno, no me pareció pertinente hacer esa pregunta. No quiero distraerme con estas cuestiones".

Una baja o permiso retribuido para los padres cuyos hijos tengan que hacer cuarentena

Además, Isabel Celaá, ha avanzado que se está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por el coronavirus: "Son fórmulas que hemos de articular. Podría ser una baja por enfermedad o un permiso retribuido".