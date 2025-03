El 'cazador' Dean Gallagher rescata a una serpiente de metro y medio hallada en el techo de una casa de Ibiza

La serpiente mide casi metro y medio, es gruesa y estaba enroscada y semioculta en el hueco del techo de una casa de Jesús, en Ibiza. Los dueños fueron quienes la avistaron casi por casualidad y no dudaron en llamar a Dean Gallagher, un conocido 'caza serpientes' de la isla que lleva años atrapándolas de forma voluntaria. Ante el hallazgo, recomendó a sus habitantes que no se movieran, que no hicieran ruido y sobre todo que no molestaran al reptil.

Gallagher siempre ha explicado en sus vídeos que "si la dejas en paz, no te molestará. No le interesan los humanos".

"Déjala en paz, no te hará nada"

De hecho, asegura que estos animales temen a los humanos y que por eso el riesgo de ataque es mínimo. En sus vídeos siempre ha explicado que solo morderán "si se sienten amenazadas o acorraladas". En su hallazgo Gallagher muestra el pequeño hueco donde se escondía y cómo estaba enroscada en un recoveco entre 2 paneles. En la imagen se puede apreciar parte de su piel, aunque nadie podía imaginar que se tratase de una serpiente y menos de una tan larga.

Serpientes en Ibiza

Gallagher lleva tiempo denunciando que las serpientes están presentes en las fincas y viviendas de Ibiza, sobre todo, en la parte norte de la isla. Asegura, como otros expertos, que se están desplazando del campo a zonas más urbanas en busca de comida y cobijo. Y añade que las serpientes se están comiendo a las lagartijas y que si no se controlan podría provocar un problema ecológico terrible.

No es una anécdota sin más, hace dos semanas en el mismo municipio localizaron una serpiente oculta en las vigas de madera de una vivienda. A estos animales les gusta ocultarse en espacios cálidos y húmedos como zonas de piscinas, lavaderos, zonas ajardinadas o lugares huecos de la instalación de aire acondicionado donde suben en busca de comida y pueden permanecer ocultas.

Las serpientes que se están encontrando en Ibiza son serpientes de herradura cada vez de mayor tamaño. Según la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern Balear el año pasado se capturaron más de 3.000 serpientes.

