Un cazabombardero estadounidense sorprende a los murcianos: "He creído que había comenzado la guerra"

Tras una noche de fuertes lluvias, los vecinos de Murcia han vuelto a ser sorprendidos a primera hora de esta tarde. Un fuerte sonido, que se asemejaba al ruido de una explosión, retumbaba por el cielo de la región.

Varios usuarios compartían en redes sociales su preocupación por los ruidos y los temblores que se han dado en apenas unos segundos. El causante del estruendo y el sobresalto de los murcianos ha sido un avión McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle de Estados Unidos, cuya velocidad máxima oficial es de 3017 kilómetros por hora, y que sobre las 16:30 horas de la tarde rompía la barrera del sonido a su paso por Murcia.

"He escuchado dos fuertes estruendos y por unos milisegundos y con todo lo que está pasando he creído que había comenzado la guerra... Después he pensado que quizá iba a volver a llover fuerte, como anoche, que también se escuchó un tremendo trueno... Más tarde me he enterado por las redes sociales que había sido un caza que había roto la barrera del sonido. Un alivio", relata una de las vecinas alertadas por el estruendo a Antena 3 Noticias.

El cazabombardero ha entrado por el Mediterráneo hacia el Mar Menor para luego cruzar la Región de Murcia. Una vez realizado el trayecto, ha dado media vuelta por la zona de Sierra de Espuña y ha retomado su dirección hasta la laguna salada para dirigirse hacia Alicante.

La base aérea internacional de Los Llanos, en Albacete, lugar desde donde habría salido el avión militar y desde donde operan las fuerzas de la OTAN, ya habría avisado de que, entre el 24 y el 29 de septiembre, se llevarían a cabo varias operaciones sobre el Programa de Liderazgo Táctico.

Desde el 112 han notificado varios avisos de ciudadanos preocupados por el estruendo. Asimismo, se ha comunicado la caída de una señal de tráfico en la salida 140 de la A-30, como consecuencia del impacto.