Cataluña estrena una vuelta al cole con dos leyes educativas y sin medidas covid

Las vacaciones de verano ya se han acabado oficialmente para los alumnos catalanes. Esta comunidad autónoma estrena además la vuelta a la normalidad porque no habrá en este curso medidas contra el coronavirus, aunque por otro lado será una vuelta al cole atípica porque coinciden dos leyes educativas: la ley Wert y la ley Celaá.

Como todos los años, en las puertas de los colegios coinciden una mezcla de emociones entre los más pequeños. De aquellos a los que les puede la ilusión por reencontrarse con los amigos y profesores a aquellos que empiezan el cole por primera vez entre incertidumbre y algún lloro. Lo mismo pasa con los padres que se dividen entre los que esperaban el momento y a quienes les hubiera gustado apurar un poco más.

No obstante, una de las principales novedades está en las medidas sanitarias contra el coronavirus. Para este curso 2022-23 ya no serán necesarias las mascarillas ni la distancia interpersonal en los comedores. Los alumnos ya podrán interactuar con otros compañeros aunque no pertenezcan a los mismos grupos burbuja.

Las medidas que mantiene la Comisión de Salud Pública son más bien recomendaciones. De esta manera, sí se aconseja que se mantenga el mismo nivel de limpieza en los espacios con el fin de evitar contagios, también se recomienda que se mantenga la ventilación aunque no será necesario que las ventanas de las aulas estén permanentemente abiertas. Por otro lado, las recomendaciones de vacunación seguirán siendo las mismas.

Un curso, dos leyes educativas

Otro de los aspectos que causa más incertidumbres en este inicio de curso es qué ley educativa se implantarán. En este curso académico convivirán dos leyes educativas antagónicas: la ley Wert y la ley Celaá, un aspecto que afecta también a los libros de texto escolares ya que en 7 comunidades autónomas.

La ley recién implantada, la ley Celaá, de momento solo se hace efectiva en los cursos impares. Sin embargo, la crítica desde los profesores es que el currículo llega tarde para este año porque implica un cambio en la metodología de las clases y los docentes no han recibido formación de cómo hacerlo.

Los colegios e institutos deben implantar también la denominada figura del Coordinador del Bienestar, cuyas funciones serán prevenir y actuar contra situaciones de acoso escolar. También, los alumnos podrán pasar de curso con materias suspendidas y en algunos casos los docentes serán quienes evalúen y determinen qué ocurre en cada caso.

En el caso de Cataluña la vuelta al cole tendrá otro factor que determinará el inicio del curso. La Generalitat anunció que no habrá cuota del 25% de clases en castellano. A lo largo de la semana se irán incorporando los alumnos del resto de España, en total, más de 8 millones de niños.