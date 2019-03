El 'caso Eva Blanco', una investigación descomunal que la Guardia Civil nunca abandonó

Faltaba sólo un año y medio para que el caso de Eva Blanco tuviera que ser cerrado, para que el delito prescribiera. La Guardia Civil no dejó de trabajar en la investigación durante los últimos 18 años. Los resultados eran inciertos hasta que - hace poco - el ADN dio la pista definitiva para llegar al presunto asesino.

Cuando Eva Blanco fue asesinada, el capitán Rubén Valero era un adolescente, pero en sus manos ha estado la última y decisiva fase de la investigación del crimen. Cuando llegó a la unidad de Policía Judicial le dejaron muy claro cuál era la prioridad.

“El comandante Rojero, que era mi jefe en ese momento, me dijo "sólo te pido una cosa, que me saques el caos de Eva Blanco”, relata Valero. “El caso siempre ha estado ahí, y nunca se ha archivado, y nunca se ha pensado en archivarlo y desde luego nunca se pensaba en abandonar”, asegura.

Desde que en abril de 1997 se localizó el cadáver, abandonado en una carretera próxima a Algete (Madrid), tras una noche de lluvia intensa que hizo desaparecer muchos rastros, los investigadores tenían una huella junto al cuerpo, fibras de asiento de un coche y restos biológicos del asesino.

Se realizaron sin resultados 2.000 pruebas de ADN en el entorno de la niña, y a pesar de todo, la investigación siguió abierta.

Cambiaron investigadores, cambió el juez y se hizo un retrato robot. Pero la clave estaba en el inicio, en el ADN que finalmente señaló hacia el hombre detenido en Francia por tres guardias civiles y gendarmes franceses. El resto del equipo investigador quiso dar la noticia a la familia, con Rubén al frente.

“Cuando les dí la noticia a los padres, fue el momento de mi vida que más orgulloso me he sentido, y me derrumbé”, asegura el capitán Valero.

Sólo faltaban 19 meses para que el crimen quedara impune. Pero la constancia de decenas de especialistas ha hecho posible que la muerte de Eva Blanco sea por fin un caso cerrado.

Jorge Fernández Díaz ha recibido a los padres de Eva Blanco, en un encuentro muy emotivo. De hecho, la madre ha sufrido un mareo como consecuencia de una subida de tensión mientras se dirigía a los periodistas.