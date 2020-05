Más información Una empresa española fabricará 60 millones de mascarillas para combatir al coronavirus

Llevamos tres semanas encerrados en casa por la pandemia de coronavirus, y todo apunta a que estaremos unas cuantas más. Los centros educativos permanecen cerrados, por lo que millones de alumnos se han visto obligados a seguir sus clases desde casa.

La mayoría de padres también trabajan desde sus casas desde que el Gobierno decretó el teletrabajo. Esto hace que los padres tengan que compaginar el teletrabajo con el cuidado de los niños.

En ocasiones esta labor se vuelve misión imposible. Por ello, una madre puso un cartel en casa que se ha hecho viral. "Mamá está en una reunión de 11.30 a 12.15. No entrar. La respuesta a tu pregunta es una de estas: no, en la lavadora, fruta, no sé que hay de comer, no os peleéis, en tu cuarto, luego te ayudo a buscarlo".

Cientos de madres y padres han compartido su cartel en redes sociales y en unos días se ha hecho viral.