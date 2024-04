La emotiva carta de una jueza a una niña: "Gracias por tu valentía"

Una carta con una sentencia, mucho tacto y llena de cariño. Así ha explicado una jueza de Barcelona a una niña que ya no tendrá que volver a ver a su padre, el hombre que maltrataba su madre. "Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te dan miedo y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da mucho miedo que le haga otra vez daño a tu mamá", se puede leer en dicho escrito que supone una sentencia pionera en la violencia vicaria y tratamiento de los menores en este tipo de acciones judiciales.

La víctima ya le había denunciado en 2018, pero ambos progenitores contaban con el régimen compartido de su hija. Cuando a la pequeña de once años le tocaba estar con su padre, decía estar "atemorizada". Los posteriores informes de los especialistas indican que sufre "temores generalizados".

"Te da miedo que le haga daño a tu mamá"

"Te pido disculpas pero necesitábamos hacerlos para tomar la mejor decisión para ti, para que puedas vivir tranquila y sin temores, al lado de tu mamá, que también es muy valiente de escucharte y cuidarte cuando sentías miedo", continúa explicando la magistrada. Su relato ha sido clave para la resolución judicial. El agresor de su madre no podrá acercarse a ellas en quinientos metros ni contactar con la menor por ninguna vía.

Queda así, por decisión de la jueza suprimido el régimen de visitas de un padre a su hija quedando la patria potestad en favor de la madre. "No te preocupes, seguirás viviendo con tu mamá y no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño", le ha comunicado a la menor.

Su padre es el agresor de su madre, su maltratador

Por su parte el agresor sigue insistiendo en utilizar el Síndrome de Alienación Parental en futuros recursos. De hacerlo, explica la jueza, se expone también a una multa de hasta 6.000 euros por "mala fe y abuso de derecho". Este método, la carTa con la que se comunica con la pequeña, es un método pionero en este tipo de casos que pone el foco en los niños, víctimas colaterales del maltrato.

