El 'carnicero tatuador' de Valdemoro, condenado a 25 años de cárcel por mutilar y matar a una joven en 2019

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 25 años y cinco meses de cárcel al conocido como el 'carnicero tatuador'. La Justicia ha considerado probado que mató y descuartizó a una joven de 18 años en 2019 en Valdemoro.

Además de la condena impuesta, el acusado también tendrá que cumplir otros 10 años de libertad vigilada una vez salga de la cárcel, así como pagar una indemnización a los familiares de la víctima, 102.852 euros para los padres y 46.248 para su hermana.

Mutiló y mató a la joven

El crimen sucedió el 15 de octubre de 2019 y fue la exnovia del acusado quien alertó a la Guardia Civil. Ante los agentes reconoció que había ayudado a su expareja a deshacerse de un cadáver, pero alegó que lo hizo por miedo a que él la matara. Tras escuchar su declaración los magistrados la absolvieron.

El acusado por su parte defendió su inocencia ante el juez y dijo que "se le fue la mano". En su declaración explicó que la chica murió asfixiada con una máscara durante un juego sexual sadomasoquista.

No obstante, los magistrados han dejado claro que "no hay constancia alguna, siquiera indiciaria, del hecho de que la joven fuera al domicilio del acusado con la finalidad de realizar prácticas sexuales sadomasoquistas, ya que no se aprecian lesiones compatibles con dichas prácticas en los restos que pudieron ser autopsiados, según los médicos forenses".

Además, también han indicado que la máscara que supuestamente llevaba la víctima apareció guardada en un armario "sin restos indiciarios de que la llevara puesta sobre la cara de E. cuando murió".

En este sentido, los expertos han concluido que "la marca que observan los médicos forenses sobre el cuello es compatible con un objeto filiforme, por tanto objeto fino a modo de cordón o cable, no con el cinturón de cuero, que según el acusado es el que, de forma imprudente, aprieta alrededor del cuello".

De la misma forma, han detallado que en el tronco del cadáver apareció un recorte en forma de rombo que sugiere que el acusado pudo producirle una herida punzante que pudo afectar órganos vitales.