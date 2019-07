Una joven policía en prácticas tuvo que enfrentarse a una de las situaciones más difíciles de su vida: un hombre quería apuñalarla, ocurrió en Carabanchel, Madrid. La agente retrocedió varios metros, una distancia justa para que una patrulla de policías se interpusiese entre los dos.

"No le hemos visto a él ni nada, de repente le teníamos dentro del coche. Y nada, estoy bien, no os preocupéis chicos. Que tengáis mil ojos, porfa, que a mí lo que me ha salvado es tener mil ojos" contaba la chica a sus compañeros. La chica disparó al hombre en la cadera al presunto delincuente que trató de apuñalar también a varios agentes.

En toda España miles de policías en practicas saldrán a la calle esta semana y podrán enfrentarse a situaciones parecidas. Los policías dicen que a estas situaciones no hay que tenerles miedo, pero si respeto.

Desde los sindicatos policiales piden que se pueda utilizar las llamadas pistolas Táser que emiten descargas eléctricas: "La única manera de defendernos es que nos den de dotación una pistola eléctrica para poder defendernos de estas agresiones" pide Serafín Giraldo del UFP Sindicato Policial.

El agresor esta detenido e ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Se ha abierto una investigación sobre la actuación de los agentes.