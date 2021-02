El cantante 'Huecco' defiende la decisión de 'El Rubius' de irse a Andorra

Iván Sevillano Pérez, más conocido con el sobrenombre de 'Huecco', es un cantante madrileño que ha mostrado públicamente su apoyo a 'El Rubius', uno de los 'youtubers' más importantes de España y que en los últimos días ha anunciado su decisión de mudarse a Andorra, tanto por motivos personales y profesionales, como fiscales.

Tras un comunicado emitido por Rubén Doblas 'El Rubius', en el que explicaba detalladamente los motivos de su marcha, 'Huecco' se ha posicionado en su defensa indicándole al 'youtuber' que en el escrito "destapas verdades muy incómodas para el sistema".

El cantante continuaba indicando que "El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada... sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase de impuestos que se viene en plena crisis", en referencia al vicepresidente Pablo Iglesias, al que 'El Rubius' mencionó en su comunicado por haber entrado al debate de marcharse de España.

Estas palabras no han tardado en hacerse virales en redes sociales y abrir el debate entre sus seguidores y retractores, especialmente estos últimos, que le recordaban la importancia de pagar impuestos en su país y no de marcharse a terceros donde la tributación fiscal es menor, como es el caso de Andorra.

Ante la polémica creada y la lluvia de comentarios, el cantante se ha visto obligado a publicar otra serie de tuits matizando sus palabras que "algunos estáis llevando el hilo a que defiendo el no pagar impuestos. Jamás. Falso", e indica que "sólo he abierto el debate de que, con autónomos y pymes al limite, no me parece la mejor idea subir impuestos sin gestos de empatizar reduciendo el gasto en plena crisis". Más adelante, en otro tuit ha matizado que se trata de una opinión, pero que "de ahí a defender la evasión, jamás", sentenciaba.