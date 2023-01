Una cantante española denuncia por primera vez el supuesto acoso que sufrió por parte de Plácido Domingo: "Es intocable"

La mujer no da la cara y habla con la voz distorsionada para salvaguardar su intimidad. Se trata de la primera mujer española que denuncia haber sido acosada por Plácido Domingo. En su conversación con Gonzo, del programa 'Salvados' de La Sexta, dice que ha guardado silencio todos estos años porque pensaba que nadie la iba a creer: "Es algo que no puedes contar, ¿a quién se lo cuentas? Él es Plácido Domingo y tu no eres nadie", asegura.

Según su versión, todo ocurrió cuando compartió escenario con el tenor en la década de los 2000. Asegura que sobre Plácido Domingo se escuchaban determinados comentarios: "De primeras sabía que no se puede subir a solas en un ascensor con él". Según su relato, Plácido Domingo la besó en la boca durante una función en España al apagarse las luces en contra de su voluntad.

En otra ocasión el cantante le pidió que le metiera la mano en el bolsillo trasero del pantalón, delante de testigos. "Son abusos que pasan delante de todos y se ven. No pasan siempre a oscuras, pasan a la vista de todos", afirma.

"Es intocable"

Reconoce que sintió mucha impotencia: "Es intocable, no debería pero lo es, por eso yo estoy a oscuras". Ella todavía es profesional en activo y por eso no quiere mostrar su identidad "correría riesgo de que estas declaraciones puedan tengan consecuencias que me impidan trabajar".

"Es intocable, no debería pero lo es, por eso yo estoy a oscuras"

Además ha aprovechado la entrevista para realizar esta petición: "Me gustaría que hubiera en los teatros algún tipo de figura que vigilara para pedir ayuda. Estas cosas pasan a veces a la vista de todos", señala.

El equipo del programa 'Salvados' intentó ponerse en contacto con Plácido Domingo y sus asesores, pero no tuvieron respuesta.

El escándalo sobre Plácido Domingo se remonta a agosto de 2019. Salió a la luz a raíz de una investigación publicada por la agencia Associated Press, que reunía las denuncias de varias mujeres en Estados Unidos. Después comenzaron a destaparse más testimonios de la Ópera de Los Ángeles, donde el tenor trabajaba como director.