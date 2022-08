Unos audios señalan a Plácido Domingo como presunto cliente de una secta dedicada a la prostitución

Plácido Domingo vuelve a estar en el centro de la polémica. Una investigación de la Justicia argentina involucra al artista español como cliente de una red de explotación sexual. Unos audios filtrados por un policía federal argentino contienen la supuesta conversación que habría tenido el cantante de ópera con una mujer de la secta en la que organizaban un encuentro sexual entre ambos en un hotel de Buenos Aires.

Al parecer, los audios filtrados se encuentran bajo una investigación judicial con la finalidad de desmantelar una secta con la que están vinculados numerosos personajes conocidos mundialmente. La secta utilizaba como fachada un centro de yoga para explotar sexualmente a sus clientes y despojarlos de sus bienes. Su objetivo era captar a empresarios o personas de poder para obtener financiación para la organización.

El contenido de los audios de Plácido Domingo con una esclava sexual

En los tres audios difundidos se reconstruye un presunto encuentro sexual del tenor con una mujer a la que se dirigen como "Mendy" y con el líder de la secta, Juan Percowicz. La mujer también mantiene una conversación con un tercer hombre al que todavía no se ha identificado. A este último, Mendy le dice: "Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en New York y lo recordó ayer". Además, le pide que organice el encuentro y concluye: "Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio".

En el segundo audio, Mendy habla supuestamente con el artista español para organizar el encuentro entre ambos. Domingo le indica qué debe hacer para no ser vista cuando suba a su habitación del hotel: "Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso".

El tercer audio es de Mendy con Juan Percowicz, el líder de la secta, a quién le dice: "Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta". Añade: "Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda. Nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado?"

'Geishado VIP': la principal fuente de financiación

Según la investigación policial, la organización tenía tres grandes fuentes de financiación. Uno era dentro del sector de la salud, que incluía el tratamiento de adicciones, el suministro de psicofármacos y la internación en una clínica de "sanación". El segundo eje era la 'cuota mensual', que se basaba en el pago mensual de entre 200 y 10.000 dólares, dependiendo del tipo de "alumno". A su vez, se les expropiaba a los "alumnos" de todos sus bienes y pasaban a pertenecer a la secta.

El tercer eje, que suponía la principal fuente de financiación, era la explotación sexual de algunas de sus "alumnas". A esta actividad se le denominaba "geishado VIP" y consistía en enviarlas a "mantener encuentros sexuales con personas de elevado poder económico para obtener dinero, protección e influencias".

Plácido Domingo no ha hecho ninguna declaración

El artista español, por su parte, todavía no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Además, la información publicada recoge que, aunque Plácido Domingo no está imputado porque aún no se ha confirmado que la voz de los audios filtrados sea la suya, queda todavía mucha información por analizar sobre el caso.

En todo caso, sería tratado únicamente como cliente, ya que la prostitución no es ilegal en Argentina si se realiza de manera voluntaria.