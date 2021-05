La cantante Demi Lovato se identifica como género no binario

Demi Lovato se ha sincerado con sus fans y seguidores en su perfil de Instagram y ha anunciado que, a partir de ahora, se considera como género no binario. También ha pedido que el resto del mundo la trate como 'elle' a partir de ahora, porque no se considera ni mujer ni hombre.

La exestrella infantil de Disney, Demi Lovato, se ha identificado como género no binario a sus 28 años de edad. Esto quiere decir que la artista no se concibe ni como mujer ni como hombre. De hecho, a partir de ahora quiere que se dirijan a ella con el pronombre "they" (plural para ellos o ellas). Lovato nunca se había pronunciado al respecto de este tema, aunque sí lo hizo sobre su sexualidad.

De hecho, estaba a punto de casarse con el actor Max Ehrich cuando anunció que cancelaba la boda. Meses después se pronunció sobre lo que pudo ser uno de los motivos por el que deseó acabar su relación con el que ahora es su exnovio. "Me enrollé con una chica y fue como: 'Esto me gusta más, me hace sentir mejor'", explicó la actriz.

Mensaje por sus redes sociales

Demi Lovato ha lanzado el siguiente mensaje en su perfil de Twitter acompañado de un vídeo en el que también explica sus motivos (te dejamos más abajo la traducción):

"Cada día al despertar, tenemos la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de todos vosotros. Habéis visto lo bueno, lo malo y todo lo que hay en medio. Mi vida no ha sido un viaje solo para mí, también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Y hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con todos vosotros. Estoy orgullosa de contaros que me identifico como no binario", explica. "He llegado aquí después de un proceso de curación y mucha reflexión. Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no trato de presentarme como experta o portavoz. Compartir esto con vosotros me hace abrirme a otro nivel de vulnerabilidad. Estoy haciendo esto por todos los que estáis ahí fuera que no habéis sido capaces de compartir quienes sois realmente con vuestros seres queridos. Por favor, seguid viviendo dentro de vuestras verdades y que sepáis que os mando mucho amor".

La actual vida de Demi

En el verano de 2018, la vida de Demi Lovato cambió por completo: sufrió una sobredosis que la mantuvo un mes hospitalizada. Desde entonces tiene secuelas cerebrales que la impiden conducir y leer con claridad. Además, sufrió un infarto y tres derrames cerebrales. En su día confesó que los médicos no apostaban a que le quedasen más de "5 o 10 minutos de vida". Pero consiguió recuperarse e ingresó en un centro de desintoxicación.

Lovato intentó dejar las drogas y el alcohol pero no lo consiguió. "He aprendido que no me funciona lo de decir que nunca volveré a hacerlo" explicaba. Sin embargo, también apuntó que sus terapeutas le han dado "permiso" para consumir de forma moderada alcohol y marihuana.