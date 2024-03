Las candelerías se preparan para la Semana Santa: "Vendemos obleas, vino, cirios... Es una de nuestras mejores épocas"

Faltan pocos días para Semana Santa y hay que poner todo apunto. Los templos necesitan velas, las cofradías ultiman sus trajes y los creyentes se afanan en hacerse con todo lo necesario. "La Semana Santa es una de nuestras mejores épocas", confirma Reyes Fernández, dependienta de una clásica cerería de Vigo con más de treinta años de historia.

Las cererías o candelerías no solo despachan velas, aunque estas semanas los cirios son los protagonistas. En la página web del establecimiento nos encontramos todo tipo de productos religiosos: alimentos monásticos, orfebrería, imágenes y cuadros, bordados, vestimentas litúrgicas… Y nos llama la atención, por encima de todas ellas, una: las obleas o fórmulas.

"No podemos llamarlas hostias porque no están consagradas, pero se despachan a particulares como si fuesen pipas o patatas, y más sanas", explica Reyes.

Se refiere a los recortes de pan que resultan tras dibujar las obleas que luego se llevan a las diferentes parroquias. "Es uno de nuestros platos fuertes. La gente se lleva los paquetes, que cuestan menos de dos euros, y los va comiendo como si fuese un snack. Y mucho más sano". Según han recontado, mensualmente venden unas 500 bolsas. Todo un éxito.

Pero ese pan, aunque no se pueda considerar 'Cuerpo de Cristo' al no estar consagrado, se acompaña, como no puede ser de otro modo, de un buen caldo. "También vendemos vino, en grandes cantidades para las iglesias y embotellado, además, para los particulares", añade. Pero, ¿y por qué se prefiere ese a otros? Básicamente porque es más dulce y no puede contener ningún ingrediente ajeno a la uva.

Seguimos preparando la Semana Santa y en la misma ciudad, en Vigo, nos encontramos otra cerería, aunque un tanto más ecléctica.

En la papelería Rafael Rodríguez, con unos ochenta años de historia, podemos toparnos con vírgenes y santos, junto a todo tipo de artículos de coleccionista de Tintín.

Estos dos negocios están cargados de historia, han sabido amoldarse a la actualidad y compaginar su actividad inicial, la de servir a las parroquias, con la venta a los particulares ampliando, además, el abanico de posibilidades.

Ya se pueden comer obleas y ojear los mejores tebeos de Tintín en un mismo establecimiento, al tiempo que se disfruta de los bordados eclesiásticos de cerca.

