Canarias presenta un estudio científico con una fórmula para la distribución de menores migrantes no acompañados

La experta en políticas migratorias e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Gemma Pinyol-Jiménez, ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria un estudio científico, encargado por el Gobierno canario, con una fórmula para la distribución de menores migrantes no acompañados por las diferentes comunidades autónomas. La presentación ha tenido lugar en el marco de la segunda sesión del III Seminario de migraciones, 'Migratlantes', celebrado en Casa África.

"Es una propuesta de trabajo para buscar soluciones. El planteamiento es buscar una fórmula, un coeficiente", explica Pinyol. Se ha trabajado para ello con una fórmula abstracta por el momento, ya que los investigadores no disponen de las cifras exactas de los menores acogidos, ni de los que llegan diariamente a las islas. Y aunque en su trabajo establece un porcentaje inicial del 2,4 sobre un total que puede ir variando, ha preferido no ofrecer una cifra concreta de acogida que pudiera corresponder a Canarias en base a esta fórmula: "Es una propuesta en la que no os voy a dar una cifra pero es un proceso para trabajar. Tu tienes una cifra porcentual sobre un total que puede ir variando. En el caso de que hubiera 1000 menores sería X, en el caso de 300 sería otra cifra... No da una solución de un numero en concreto sino una solución permanente", explica la investigadora.

Un mecanismo permanente, no solo para situaciones de crisis

La idea es que esto sea un instrumento que no aparezca solo en situaciones de crisis, sino que sea un mecanismo permanente que facilite esta distribución al margen del contexto, a través de unos criterios: "Esto es más largo que una solución. En Canarias no hay una crisis, hay una realidad permanente que ha afectado al sistema, y hay que buscar soluciones estructurales", explica.

Lo que proponen en un principio es un coeficiente basado en la experiencia de la Unión Europea y de países como Alemania, que lo tienen estructurado internamente así, y con los criterios que han considerado más convenientes: población; PIB per cápita, desempleo, llegada de menores, y solidaridad, que es el tiempo o los menores que ya están en el sistema en un periodo de tiempo más largo. Una investigación que surge de la necesidad de buscar mecanismos que intenten dar respuesta a situaciones que, especialmente en un territorio como Canarias, son acuciantes, permanentes y estructurales.

"El problema es que esto tiene que tener una continuidad que ya se escapa de lo que podemos hacer las personas que analizamos y que tiene que ver con los compromisos de las instituciones, de los partidos, de la clase política", afirma la investigadora, que añade: "Es un ejercicio intelectual que hay que contrastar y a partir de aquí lo que el Gobierno de Canarias quiera hacer con el instrumento".

Gemma Pinyol considera que la modificación de la Ley de Extranjería lo que hace es cambiar las reglas del juego para las administraciones, que tenemos un sistema de protección a la infancia que debe mejorar, y que el contexto político actual hace "que no sea fácil hablar de estos temas".

