Cambio de tendencia en los hospitales de Madrid con más ingresos y de personas más jóvenes por coronavirus

La Comunidad de Madrid lleva varios días comunicando rebrotes, los últimos tres en 24 horas y esa realidad tiene ya reflejo en los hospitales madrileños. Fernando de la Calle, médico de La Paz asegura que la situación está controlada pero que han detectado un cambio de tendencia.

Hay más ingresos y de personas más jóvenes.

La tendencia de ingresos está cambiando en Madrid

Fernando de la Calle es médico del hospital de La Paz en Madrid y ha reconocido en Espejo Público que la tendencia de ingresos está cambiando en la Comunidad de Madrid.

"Estamos preocupados en la Comunidad de Madrid porque hemos visto que está cambiando el escenario de ingresos" asegura y explica que hasta ahora ingresaban muy pocos pacientes, la mayoría muy mayores y con una evolución residual de la enfermedad. Sin embargo ahora aseguran estar preocupados porque los ingresos son de personas más jóvenes, por debajo de 50 años.

En estos últimos días la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento precisamente a los más jóvenes porque "también pueden morir"

"Quizás han faltado imágenes de las UCIs para concienciar"

Fernando la Calle ha reflexionado también sobre la importancia de que la población entiende la parte más grave de la pandemia. "Es necesara educación sanitaria y explicar mejor la enfermedad" ha dicho para entender lo que pasó en marzo y en abril porque "al final en la retina no se ha quedado la imagen de las personas intubadas en la UCI". Confían aún en que la tendencia no vaya a más y asegura que a día de hoy la situación está controlada aunque "la tendencia no nos gusta".

Tres nuevos rebrotes en la Comunidad de Madrid

En las últimas 24 horas se han detectado tres nuevos rebrotes en la Comunidad de Madrid con 15 contagiados y 62 contactos rastreados. Dos de ellos en el ámbito familiar y uno en el laboral.

El primero se ha producido en Madrid capital con 5 positivos y 25 contactos. Se ha originado en el ámbito familiar y afecta a varias viviendas. El segundo rebrote está localizado en Alcorcón y tiene tres contagiados y 33 rastreados a los que se les está haciendo el seguimiento. También tiene origen familiar.

El tercer rebrote se ha localizado en Fuente el Saz del Jarama y Algete, cuenta con siete contagiados y cuatro personas a las que se está haciendo seguimiento. Tiene que ver con un foco laboral.