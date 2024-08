Un café para una buena causa: un refugio de Sevilla que busca un hogar para gatos callejeros

En Sevilla, un espacio solidario está transformando la vida de los gatos callejeros mientras ofrece a los visitantes una experiencia única: tomar un café rodeado de los felinos en busca de un hogar. Se trata de la iniciativa "Oh My Cat", un local que está gestionado por la asociación Ghato Verde que ha abierto sus puertas en mayo de 2023, con el objetivo de dar una nueva oportunidad a estos animales y facilitar su adopción. El concepto es sencillo pero impactante: disfrutar de un café mientras se interactúa con gatos rescatados, y si surge el flechazo, llevarse uno a casa.

Eladia, la cofundadora de "Oh My Cat", explica a un medio local de Sevilla que el proyecto nació como una extensión de la labor que realizan en las protectoras felinas de Las Pajanosas, en la urbanización Hato Verde, donde desde 2018 se encargan de controlar, esterilizar y alimentar a los gatos que el Ayuntamiento no atiende. "Empezamos cuidando colonias de gatos abandonados y camadas no deseadas, sin más recursos que las casas de acogida", comenta en una entrevista con un medio local de Sevilla.

Desde su apertura, "Oh My Cat" ha conseguido dar en adopción a 32 gatos adultos, un logro significativo para Eladia y su equipo. "Nos ha sorprendido, porque muchas de estas adopciones parecían imposibles", asegura, lo que refleja el éxito inesperado de este proyecto que combina la hospitalidad con la solidaridad.

Un espacio para todos, no solo para adoptar

Aunque la adopción es uno de los objetivos principales, no es la única manera de apoyar la causa. "No hace falta adoptar; solo con venir y hacer una donación de cinco euros, ya se colabora con el mantenimiento del local y el cuidado de los gatos", señala Eladia. Además, compartir en redes sociales y difundir la iniciativa son otras formas de contribuir, lo que demuestra que la ayuda no siempre tiene que ser económica.

El local, que está ubicado en la calle Carmen Martínez Sancho, también promueve la sensibilización y el conocimiento sobre el comportamiento felino, un gesto que ayuda a desmitificar falsas creencias sobre estos animales. Por ejemplo, Eladia destaca que los gatos negros y atigrados suelen ser los menos adoptados debido a supersticiones infundadas, pero insiste en que estos felinos merecen una oportunidad igual que los demás.

Así es el proceso de adaptación y adopción

Los gatos que llegan a "Oh My Cat" son previamente desparasitados, vacunados y han pasado una cuarentena en casas de acogida. "Es importante entender que los gatos son territoriales, así que el proceso de integración es gradual", explica Eladia. Los nuevos felinos pasan por una sala de adaptación durante una semana o diez días, donde se intercambian olores mediante camas y areneros para ayudar a los animales a tolerarse mutuamente.

Para aquellos interesados en adoptar, el proceso empieza con un cuestionario para poder evaluar el entorno del nuevo hogar, después le sigue una entrevista personal para determinar qué gato se podría adaptar mejor a la familia. "El adoptante solo se hace cargo de la última factura del gato, y firmamos un contrato de adopción en el que se compromete a cuidar al animal o, en caso de no poder hacerlo, devolverlo a la asociación", detalla Eladia.

Inspiración de un concepto global

El fenómeno de los 'cat-cafés' comenzó en Taiwán a finales de los años 90, y combina el ambiente de una cafetería con la compañía de gatos. Este concepto ha evolucionado y se ha expandido a nivel global, llegando a ciudades españolas como Madrid y Bilbao, y ahora a Sevilla. "Oh My Cat" se convierte así en el primer local de estas características en la capital andaluza, sumándose a la tendencia internacional que no solo ofrece un lugar acogedor para los amantes de los gatos, sino también una plataforma para promover la adopción responsable.

La labor de "Oh My Cat" y Ghato Verde no solo se limita a rescatar y encontrar hogares para los gatos; también busca cambiar la percepción y el tratamiento de estos animales en la sociedad. Como Eladia afirma, "es más que un café, es una comunidad que se une para dar una mejor vida a los gatos que lo necesitan". Un gesto que, sin duda, marca la diferencia en la vida de estos pequeños felinos y en la de aquellos que deciden abrirles las puertas de su hogar.

