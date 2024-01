Cae una banda de militares expertos en robos tras cometer este error de principiantes

Cae una banda de exmilitares de países del Este que robaban en establecimientos y viviendas de lujo. Eran expertos pero cometieron un error, se dejaron un guante en uno de sus asaltos. De ahí, los agentes han podido extraer muestras de ADN.

Hay seis detenidos, a los que se les atribuye más de 70 robos. Actuaban como un auténtico comando militar. Desde 2021 asaltaron viviendas y tiendas de lujo. Pero los investigadores no tenían nada. Javier Santos, Inspector jefe Brigada Policía Judicial de Marbella, explica que "no aparecían huellas, ni ADN, no aparecía de nada".

Antes de entrar en un objetivo y después de cometer el asalto, acudían a un escondite en pleno campo. Santos nos señala dónde estaba el escondite: "en el medio de la maleza, en una zona de difícil acceso estaba escondido bajo la hojarasca", relata el agente.

Escondido tenían un zulo donde guardaban durante días lo robado. El inspector cuenta que "dejaban absolutamente todo, el material que utilizaban para la comisión de los robos y también las joyas o los efectos de valor que sustraían".

Los ladrones, según víctimas y cámaras de seguridad, siempre vestían con un atuendo militar oscuro. Pero hace un año, cometieron un error. Se dejaron en una huida un guante. Lo justo y necesario para identificarles.

¿Cuál fue la clave de la investigación?

Santos nos cuenta la clave de la investigación. "El material que se analiza del guante permite identificar a uno de ellos", relata.

Ponto se identificó al grupo ex militares de países del Este.

El investigador relata que "algunos de ellos en las redes sociales se mostraban con su uniforme militar algunos se mostraban en las redes sociales vestidos de militar". Siempre iban armados.

Se les acusa de asaltar, sólo en Málaga, más de 70 viviendas y tiendas de lujo. La investigación continua abierta y se les podría relacionar con otros muchos robos.