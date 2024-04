El 'bus anti-turistas': desaparece una línea autobuses de Google Maps para evitar la masificación turística

No lo busque en una aplicación de mapas o navegación, el autobús 116 de Barcelona ha desaparecido. Si quiere saber la ruta para llegar a las puertas del Parque Güell, una de las joyas arquitectónicas de Gaudí, no encontrará esta línea. No se trata de ningún error sino de una medida que ha adoptado el Ayuntamiento de Barcelona junto con los vecinos de la zona. Su objetivo: evitar la masificación turística.

Un autobús de barrio convertido en bus turístico

El autobús de la línea 116 forma parte de la red 'bus de barrio', es decir, vehículos más pequeños pensados para facilitar la movilidad entre los vecinos. Este vehículo tiene 35 plazas y según los vecinos, había perdido su funcionalidad como alternativa para moverse por la zona y se había convertido en un "autobús turístico" donde era muy difícil encontrar asientos vacíos.

Por eso, decidieron iniciar una campaña para conseguir que la línea no saliese en las redes de búsqueda y con la ayuda del Ayuntamiento lo han conseguido. Una artimaña "anti-turistas" para recuperar el autobús para el vecindario.

Truco anti turistas

No se trata de prohibir que los turistas suban, sino que es "un truco para ponérselo más difícil" y descongestionar la línea. De momento, la medida funciona. Lo comprobamos preguntando a los visitantes. Ninguna referencia encuentra una familia portuguesa "no aparece en la pantalla del móvil", tampoco un matrimonio francés que intenta localizarlo en su teléfono.

Algunos visitantes aseguran que todos tienen derecho a subirse al autobús y que no les parece bien" ocultar la información". Otros aplauden la medida, Carlo, un chico italiano que viaja con sus amigos, asegura que "no le importa caminar y que prefiere que sean los vecinos los que lo utilicen".

Llegar al parque Güell requiere un esfuerzo porque hay que subir escaleras y andar por empinadas calles. Por eso el autobús se había convertido en una alternativa para los turistas. Se trata de una herramienta para frenar al turismo descontrolado. Aunque algunos residentes creen que lo mejor para descongestionar la línea es que aumente la frecuencia de paso.

De momento, la medida está dando sus frutos. Ni un un turista hemos visto en el autobús desaparecido de las redes. Ellos suben caminando mientras los vecinos recuperan una línea libre de turistas.

