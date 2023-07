Bocadillos de calamares gratis para los miembros de las mesas en A Coruña

El Quiosco Down de la ciudad gallega tiene la receta para hacer más leve la jornada de los miembros de las mesas electorales coruñesas. Se trata de su bocadillo gourmet de calamares, que ofrecerán de forma gratuita a los componentes que tengan la obligación de asistir el próximo domingo a la cita electoral.

La iniciativa de restauración de la Asociación Down Coruña busca que personas con y sin discapacidad aprendan, se formen y se incorporen al sector de la hostelería, ofreciendo cafés y otras propuestas, como sus conocidos bocadillos de calamares, a sus clientes.

En esencia, se trata de un proyecto cuya máxima es la inclusión de personas con síndrome de Down en el ámbito laboral, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar tareas de cara al público, en barra o en cocina, lo que supone para ellos no solo una oportunidad a nivel social, sino también de desarrollo de sus habilidades.

El famoso bocadillo de calamares del Quiosco Down

Bastan dos palabras para describir el sabor del producto estrella del Quiosco Down de A Coruña: "Está riquísimo", reconocen algunos de sus clientes en terraza. Y no es para menos, aunque su éxito no está solo en la calidad de los productos, sino en el cariño con el que sus empleados lo preparan.

El director ejecutivo de Down Coruña, Manuel Rego, nos explica cómo surge la idea que llevarán a cabo el próximo 23J: "Sabemos que el próximo domingo va a ser un día de playa, y mientras unos van a la playa, otras personas estarán trabajando". Es por ello por lo que buscan aliviar esas horas de trabajo con un sabroso producto, que han promocionado también con una curiosa campaña publicitaria.

Es por ello que desde el establecimiento invitarán a "un redondito de calamares y una bebida" a presidentes y vocales de las mesas de A Coruña, simplemente enseñando la acreditación de integrante y el documento de identidad. Tal y como han publicado en redes: "Puedes tomarte un break el mediodía del 23J y disfrutar de tu breve descanso en la terraza de El Quiosco".

Un pequeño gesto que podría, en definitiva, motivar a los cientos de ciudadanos convocados el próximo domingo en las mesas electorales de la ciudad gallega.