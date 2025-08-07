Oleada de incendios en Galicia: cientos de hectáreas arrasadas y varios focos activos

Galicia se enfrenta en los últimos días a una oleada de incendios forestales que ya han calcinado más de 800 hectáreas. Algunos focos han sido controlados, otros continúan activos y bajo seguimiento intensivo por parte de los equipos de extinción.

En Salceda de Caselas, un fuego declarado el miércoles a las 16:17 horas en la parroquia de A Picoña ha obligado a activar la Situación 2 de emergencia, debido a la proximidad de las llamas a viviendas del núcleo de Pedrapinta. Las primeras estimaciones apuntan a unas 80 hectáreas afectadas.

En As Pontes de García Rodríguez , también se combate un incendio activo desde la noche del miércoles en la parroquia de O Freixo, dónde llamas han arrasado ya unas 20 hectáreas de terreno forestal.

Además, en A Fonsagrada se mantienen dos incendios activos, mientras que en As Neves se ha logrado controlar un fuego declarado el miércoles por la tarde, que afectó a 50 hectáreas y llegó a afectar la circulación en la A-52 por la presencia de humo.

Controlados los incendios de Ponteceso y Camariñas

Durante la madrugada de este jueves, la Xunta de Galicia ha confirmado que han quedado controlados los incendios declarados en los municipios coruñeses de Ponteceso y Camariñas. Ambos se iniciaron el martes y obligaron a activar la Situación 2 por su cercanía a núcleos de viviendas.

El incendio en Corme Aldea (Ponteceso), declarado a las 14:12 del martes, quemó 60 hectáreas. En Xaviña, el fuego comenzó a las 16:57 y afectó a 50 hectáreas. Las llamas obligaron al desalojo de varios vecinos, que pudieron regresar a sus viviendas esa misma noche. En el caso de Ponteceso, la Consellería do Medio Rural ha apuntado a una posible intencionalidad, al detectarse cuatro focos simultáneos en una jornada de fuerte viento.

Más de 500 hectáreas quemadas en Ponteceso en seis días

La comarca de Ponteceso ha sido una de las más afectadas por esta ola de incendios. Desde el pasado sábado se han registrado varios fuegos que han destruido más de 500 hectáreas. Los más relevantes se han producido en las parroquias de Cospindo (245 ha), Brantuas (170 ha), A Graña (82 ha) y Corme Aldea (60 ha).

El incendio de A Graña, iniciado en la madrugada del domingo, también ha sido extinguido tras afectar principalmente a zonas de arbolado.

