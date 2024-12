Bilbao da la bienvenida a la Navidad con el Mercado tradicional de Santo Tomás

Es una cita ineludible para todo bilbaíno. Una de esas que está marcada con rotulador rojo en el calendario. El día 21 de Diciembre es la fecha en la que se celebra unos de los mercados más multitudinarios, tanto en Bilbao como en San Sebastián.

El paseo de El Arenal se llena de puestos y de la curiosidad de los compradores. A nuestro paso una mujer se queja de que hay muchísima gente. Hasta cien mil personas pueden llegar a congregarse año tras año alrededor de la feria. Otra visitante nos comenta que algo así no hay que perdérselo.

Con este Mercado de Santo Tomás se abre la Navidad en Bizkaia y Gipuzkoa. Entre los pasillos de los puestos una banda de txustiluris toca la canción del Olentzero y tal y como nos comenta uno de los comerciantes los deseos de unas felices fiestas se reparten a diestro y siniestro.

A la venta, los mejores productos del caserío. Como por ejemplo, el queso ganador del primer premio en el concurso del último lunes de Octubre de Gernika. Un joven nos dice que aquí se encuentra producto kilómetro cero muy bueno. Un producto, subraya, que habitualmente no encuentras en los supermercados.

En general, los precios se mantienen. Solo en algunos pocos casos aumentan. Uno de ellos las alubias que este año están entre los diecinueve y veinte euros el kilo. Una baserritarra nos comenta que han subido unos dos euros respecto al año pasado. Algo que otra achaca a una mala producción este año.

Esa subida no parece importar en exceso a los compradores, más dispuestos en estas fechas. Uno vendedor nos subraya que la gente no le pregunta el precio de las cosas. Se ve que tienen ganas de comprar, finaliza. Muy cerca, encontramos un visitante que sí se queja de que están algo caras las verduras y las alubias pero que no hay otra.

Acudir en estas fechas a este Mercado es toda una tradición. Una mujer nos asegura que para ella es emocionante. Recuerda que hace muchos años acudía aquí con su madre y su hermana. Ahora, nos recalca, estamos alejadas. Otra nos destaca que los puestos están muy bonitos decorados y que venir a la feria es algo cultural y familiar.

Por último, otra visitante subraya que a los vascos nos gustan las fiestas populares en las que se puede comer y beber y esta es una de ellas. Lo certificamos entre los puestos de la entrada a El Arenal donde una multitud disfruta comiendo talo con chorizo regado por txakoli o sidra. On egin. Buen provecho, en euskera. Ah...y Feliz Navidad.

