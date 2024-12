El belén más pequeño del mundo hecho con pan está en Pontevedra

Le gusta sorprender a sus clientes y vecinos, y también ponerse a prueba en cada elaboración. Vicenta Rincón abandonó Venezuela hace unos años y acabó asentándose en Pontevedra donde, además, se ha reinventado completamente.

"Yo estudié ciencias políticas, en mi país no me dedicaba a esto, pero llegué aquí y decidí montar mi negocio", relata Vicenta. Un obrador, Vicenza Bakery Pastry, totalmente artesanal, de los de verdad. "No utilizo máquinas industriales ni nada de eso, todo el trabajo lo hago yo a mano". Ése es su fuerte, su elemento diferenciador. Le pone su esencia y corazón a todo lo que hace. Y, por lo visto, también creatividad.

Tartas personalizadas, mesas dulces y máxima calidad

De su horno salen tartas personalizadas a las que no le falta ni el más mínimo detalle: "Creadas para cada cliente con todo el mimo". También mesas dulces para eventos en las que hay bollería más pequeña o galletas. "La materia prima que utilizo es de calidad", asegura. Por no tener no tiene ni manos que le ayuden: "Lo hago todo yo sola, por eso a veces tengo que decir que no, porque no llego, pero así quiero que siga siendo".

Por si todo esto no fuera suficiente para que, como mínimo, nos entren las ganas de visitarla, le suma al conjunto una pizca de gracia y varios gramos de originalidad.

Galletas con las caras de los políticos

Ha horneado galletas con las caras de los políticos durante la campaña electoral de las últimas generales. Por supuesto, en Halloween no le gana nadie a terrorífica, y no iba a ser menos en Navidad. "Más aún teniendo a Vigo ahí al lado, nosotros tenemos que montar la nuestra", sonríe.

Así fue como se le ocurrió montar su Belén en pan. "El año pasado hice uno que hemos vuelto a sacar este año también. Pero a mayores quería hacer algo especial y de ahí crear el más pequeño del mundo en pan", explica.

Una masa a base de sal para el Belén más pequeño del mundo

Para ello utiliza una masa especial con una mayor cantidad de sal lo que permite que se conserve y que, eso sí, impide que se pueda comer.

"La figura más grande es San José y mide 1,5 centímetros, no hay constancia de que haya otro tan pequeño en todo el mundo", destaca orgullosa. No tiene pruebas pero tampoco dudas.

La presentación de tan diminuta –y destacada- obra de arte merecía cierto evento, pos supuesto. Así fue. Vicenta invitó a todos sus vecinos a chocolate caliente y galletas el día que decidió inaugurar la decoración navideña de su local. “El propósito era que todos disfrutaran y que se sientan orgullosos de su barrio”. ¿Tendrá Caballero que tomar nota para el próximo encendido en Vigo?

