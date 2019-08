El bebé de 15 meses de Bétera que ingresó el pasado domingo en el Hospital La Fe de Valencia intoxicado por cocaína y cannabis ya está en una familia de acogida, en un "espacio seguro, que es donde tendrían que estar todos los niños". Así se ha expresado este jueves la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, al ser preguntada por la situación del bebé, después de que la Guardia Civil investigue al padre y haya detenido a otro familiar tras tener conocimiento del suceso.

Oltra ha anunciado que el bebé ya está en una familia de acogida, en un "espacio seguro, de afectos y cariño, que es donde tendrían que estar todos los niños y niñas, y no pasar por donde ha tenido que pasar, desgraciadamente, con solo 15 meses esta criatura", ha lamentado.

La vicepresidenta ha señalado que "afortunadamente" el sistema de protección funciona. "Ya lo tenemos en una familia y ya está protegido y querido", ha subrayado. La Guardia Civil está investigando lo sucedido con el bebé, que no presenta lesiones y ya no se encuentra hospitalizado en el centro, según fuentes del instituto armado, que no han concretado los delitos que se atribuyen al detenido y al investigado.

Según publica este jueves Levante-EMV, fue la madre del bebé, una joven de 19 años, la que lo llevó a Urgencias del Hospital La Fe de Valencia el pasado domingo por la tarde al verle decaído y con somnolencia. La madre explicó a los facultativos que dos días antes su hijo se había caído accidentalmente, por lo que presentaba un golpe en la cabeza, y otras dos semanas atrás, también se había caído y se golpeó en la frente con un mueble.

La familia no mencionó que pudiera haber ingerido alguna sustancia estupefaciente. Sin embargo, las pruebas toxicológicas que le practicaron al bebé reflejaron la presencia de cocaína y cannabis en la orina, de acuerdo con la misma información.