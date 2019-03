El 'beautiful peppers' o el 'happy octupus', traducciones que tienen los menús españoles

Aunque parezcan cosas que sólo se pueden ver en chistes de redes sociales, las traducciones literarias de las cartas de los restaurantes gracias a los sistemas informáticos y las traducciones automáticas son de verdad. Cosas como 'she came in a bottle' para referirse a 'vino en botella' no son cosa de broma, son de verdad... y los extranjeros evidentemente no tienen ni idea de qué quieren decir esas frases.



A saber cómo se las apañan para pedir en cartas que son un auténtico cúmulo de horrores ortográficos ante sus ojos. Eso sí, se lo toman a risa, y lo cierto es que no es para menos. Cómo no disfrutar la vista con el 'pulpo a la gallega', o 'happy octopus', o con las 'potatoes bravas' cuando uno quiere unas patatas bravas. Y para rematar, un 'beautiful peppers', o bonito con pimientos.