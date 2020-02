Barcelona celebra su casting para el Curvy Fashion Model

Hace unos años el término modelo 'curvy' irrumpió en el mundo de la moda. Hasta el momento era habitual ver a modelos muy delgadas desfilando por las pasarelas más famosas del mundo, pero ahora la tendencia ha cambiado y sobre la pasarela no solo vemos mujeres con la talla 34.

El Curvy Fashion Model es un certamen de moda organizado por la agencia de modelos Miah Management que tiene el objetivo de buscar modelos con curvas por todo el territorio nacional.

Marisol Ochoa, get bucket de Miah Management, nos ha explicado que buscan chicas "que se salgan del estándar de la moda visto hasta ahora". Para ellos una modelo 'curvy' es aquella que se sale de la típica concepción de modelo.

"Una modelo 'curvy' es una mujer con curvas, pecho y trasero. Una mujer alta, con belleza y estilo", nos ha explicado.

Aida Pairao se cansó de que no la eligieran por no tener una talla 34 y ha decidido "mostrar sus armas". "Me considero una chica 'curvy' y quiero sacar mis armas de mujer", ha asegurado.