Banksy visita Roma con una exposición de obras inéditas

Hoy se estrena en Roma una exposición de Banksy. Más de 100 obras del artista callejero, la mayoría de son mundialmente reconocidas por estar repartidas por los muros de distintas ciudades pero otras obras se muestran al público por primera vez. Todas procedan de colecciones privadas.

Banksy visita Roma

Más de 100 obras, en un riguroso itinerario, cuentan el mundo de Banksy. La exposición está ubicada en el Chiostro del Bramante, en Roma, un edificio renacentista. Obras impregnadas de ironía, denuncia, política, inteligencia y protesta.

Desde 'Love is in the Air' a 'Girl with Balloon', pasando por 'Toxic Mary' e incluso proyectos de grabación para carátulas de vinilos y CD que Banksy llegó a crear.

Un recorrido por la obra del 'artista desconocido', estampados en papel o lienzo, junto con una selección de obras únicas realizadas con diferentes técnicas desde el óleo o acrílico sobre lienzo para proyectar sobre lienzo, desde las plantillas sobre metal u hormigón hasta algunas esculturas de resina realizadas por Banksy y otras de polímero pintado o bronce pintado.

La exhibición comprende un período creativo de Banksy de 2001 a 2017, incluyendo también más de 20 proyectos para portadas de discos y libros, todas son obras proceden de colecciones privadas.

¿Quién es Banksy?

Nacido en Bristol a principios de la década de 1970, Banksy es considerado uno de los máximos exponentes del street art y fue incluido en 2019 por ArtReview en el decimocuarto lugar en el ranking de las cien personalidades más influyentes del mundo del arte .

Pero nadie, aparte de sus amigos y colaboradores más cercanos, conoce su identidad. Podría decirse que el anonimato de Banksy es su superpoder como artista. "No tengo el menor interés en revelar mi identidad" ha afirmado Banksy.

El anonimato surge de una serie de necesidades de Banksy como la necesidad de escapar de la policía, ante la realización de graffitis ilegales, protegerse considerando el trasfondo satírico de sus obras que tratan temas sensibles como la política, la religión y la ética.

El artista se formó en la escena underground de la capital londinense, en el suroeste de Inglaterra, donde colaboró ​​con diversos artistas y músicos.

Su producción artística comenzó a finales de los noventa. A partir de ese momento, Banksy comenzó a invadir con sus obras numerosas ciudades, desde Bristol a Londres, Nueva York, Jerusalén a Venecia con graffitis y diversas actuaciones.

El 'Boom' del arte urbano

Anna Dimitrova dirige una galería parisina dedicada al arte urbano, Adda Gallery, según la española afincada en Francia esta disciplina del arte ha entrado en la edad adulta.

Las obras pueden adquirirse desde 200 euros hasta 3.000, el arte urbano se ha convertido además en un reclamo para los inversores, que buscan hacer dinero probando suerte con el próximo Banksy, capaz de alcanzar hoy los 12 millones de dólares.

Para Anna Dimitrova, galerista, estos "son precios que pueden subir muy rápido y son muy rentables para quien compra y vende. No es bueno buscar la rentabilidad pero siempre es mejor comprar arte que no comprar".