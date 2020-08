Ayuso descarta un confinamiento en Madrid pero anuncia una "operación retorno" con nuevas medidas ante el coronavirus

Isabel Díaz Ayuso ha hablado sobre la situación del coronavirus en la capital de España. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado a la cadena Cope que la Consejería de Sanidad ultima una "operación retorno" para el regreso de vacaciones con la llegada del mes de septiembre.

Esta "operación retorno" conllevará nuevas medidas ante el virus en los ámbitos sociales y familiares. Las reuniones en la Comunidad de Madrid ya están limitadas a un máximo de diez personas.

Además, la presidenta de Madrid ha reconocido que sólo hay una forma de terminar con el virus, "el confinamiento total y absoluto", pero reconoce que "no se trata de eso" y propone nuevas medidas creativas.

Por tanto, Ayuso ha descartado un nuevo confinamiento por el momento en Madrid, aunque admite que es lo más efectivo. Mientras tanto, el número de positivos en la capital sigue aumentando durante los últimos días. Además, la Comunidad de Madrid ha anunciado el cierre de parques y piscinas a partir de septiembre.

"Ojalá no tuviéramos que aplicar estas medidas, nadie se puede imaginar lo que lo lamento porque es todo el rato estar coartando la libertad y estudiando qué tienen que hacer los demás, que es algo que a mí me horroriza, pero toca en estos instantes recordar una y otra vez que no se está guardando en algunas ocasiones las distancias de seguridad", ha reconocido Ayuso en la cadena Cope.