Aumentan los fallecidos en carretera: casi 4 de cada 10 conductores no tienen la ITV en regla

La seguridad vial es una prioridad en nuestras carreteras. Pero España parece estar lejos de alcanzar el objetivo de cero víctimas mortales en carretera en el 2050. Según los datos de siniestralidad vial del Ministerio de Interior, en lo que va de año la cifra de fallecidos en carretera ha aumentado un 17% respecto al mismo período en el año pasado. Uno de los factores que va estrechamente relacionado con ello es la ITV. La inspección técnica de vehículos. Es obligatoria, pero a pesar de ello, casi 4 de cada 10 vehículos no la tienen en vigor.

Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV, asegura que "el estado de la inspección técnica de un vehículo tiene relación directa con su seguridad, ya que un vehículo, con, por ejemplo, defectos en frenos o en los neumáticos, tiene mayor probabilidad de sufrir o provocar un siniestro vial. Hay que recordar que a través de las comprobaciones que realizan las estaciones de ITV se pueden detectar fallos que, de otra forma, no se conocerían". Muchos conductores aseguran que, no solo se trata de velar por la seguridad de uno mismo, si no también por la de todos los conductores con los que te cruzas.

Envejecimiento del parque automovilístico

Otro de los factores que estaría vinculado a la siniestralidad vial sería el envejecimiento del parque automovilístico nacional. Según el último estudio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre la "Contribución de la ITV a la seguridad vial y al medioambiente", los vehículos a partir de los 11 años se ven implicados en más accidentes de tráfico, creciendo el porcentaje de manera progresiva según aumenta su antigüedad. La edad del parque de vehículos en España ha aumentado un 10,4% en los últimos 6 años.

La ITV, un trámite sencillo

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo sobre las inspecciones técnicas realizadas en el país en el 2022, el 81,4% de los vehículos superó la ITV favorablemente en la primera inspección. Los expertos aseguran que se trata de un procedimiento sencillo.

Circular sin la ITV en regla puede salir muy caro, no sólo por los 200 euros de multa que acarrea, si no por la seguridad vial que está en juego. Además, en caso de siniestro, en la mayoría de los casos, la entidad aseguradora no lo cubriría. Según el estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, la ITV evita 723 muertes al año.