Aumenta el acoso de pederastas a menores en chats de videojuegos: "Les ofrecen regalos o puntos gratis a cambio de imágenes íntimas"

¿Quién está al otro lado de la pantalla? Es la pregunta que se hacen muchos padres cuando sus hijos acceden a los videojuegos. Cada vez más, los jóvenes utilizan este aparato para divertirse con sus amigos en su tiempo libre, y, aunque en la mayoría de casos conectan con sus amigos para disputar una partida online, los expertos aseguran que se ha experimentado un "gran crecimiento" de pederastas que acosan a niños y adolescentes en estos chats.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido hablar con Silvia Sempere, vicedecana criminóloga de la Universidad Católica de Valencia. Sempere asegura que estos individuos se ganan la confianza del menor hasta conseguir que le envíen fotografías íntimas: "Les ofrecen regalos o puntos gratis en la plataforma a cambio de imágenes de los menores".

De hecho, en algunos casos llegan incluso a cerrar el círculo de tal manera que ya no juegan con nadie más: "El menor no sabe que dentro hay una red de pederastas y en un determinado momento empiezan a jugar solo con ellos", añade Sempere.

Duplicar e imitar la voz de padres o amigos

Por otro lado, la inteligencia artificial irrumpe también en este caso. Sempere explica que la IA ayuda a muchos pederastas a engañar a los jóvenes "Pueden duplicar e imitar la voz de los padres o amigos, la están usando también para eso".

En este sentido, los profesionales explican que a la mayoría de menores les falta información en estos casos: "Muchas veces el menor no es consciente de que le están acosando, no tienen esa educación de que no tienen que mandar esas fotos". Por eso, insisten tanto en la importancia del control parental.