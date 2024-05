Atresmedia, la única televisión en Europa que obtiene el certificado AENOR por su compromiso con las personas mayores

La edad es solo un número, pero lo que de verdad importa es cómo llenamos esos años: qué experiencias vivimos, qué aprendemos y qué olvidamos con el paso del tiempo. En eso nuestros mayores son maestros. Porque no hay nada que pueda vivir un joven que ellos no hayan vivido ya. Por eso no les da miedo empezar de cero, porque lo han tenido que hacer muchas veces en su vida. Y lo siguen haciendo, las cosas nuevas y modernas no son un problema para ellos. Son solo un reto más.

Lo hemos visto en cada una de las campañas y en cada uno de los reportajes emitidos en Antena 3 y laSexta desde el lanzamiento de ‘Hablando en plata’ en octubre de 2022. Una iniciativa impulsada por Atresmedia contra el edadismo. A través de la televisión, su propia página web y sus redes sociales hemos querido poner en valor a los mayores y visibilizar así los problemas a los que se enfrentan en su día a día.

Pilar fue nuestra primera protagonista, con ella arrancó hace algo más de año y medio el movimiento de este grupo audiovisual para poner en valor el papel esencial que tienen en la sociedad. Hemos vivido de cerca sus preocupaciones, como las de Manuel de 85 años con quien hicimos la cesta de la compra. Hemos roto la brecha digital con ellos. Porque las nuevas tecnologías no pueden levantar barreras, tienen que derribarlas. Necesitan nuestra ayuda porque ellos también nos ayudan: a cuidar de los nietos, a llegar a fin de mes o a recibir sus sabios consejos.

Ese compromiso de Atresmedia nos ha hecho convertido en la única televisión en Europa que obtiene el certificado AENOR por su ‘compromiso con las personas mayores’. Una certificación que se ha logrado tras una exhaustiva auditoría que ha verificado las acciones llevadas a cabo por la iniciativa ‘Hablando en Plata’. El director general de Atresmedia TV, José Antonio Antón, ha recogido este martes el sello concedido por parte de Rafael García Meiro, CEO de AENOR.

Un reconocimiento por dedicarles nuestro esfuerzo y espacio a sus necesidades. En nuestros informativos y en nuestros programas, en Atresmedia siempre hemos querido estar cerca de ellos. Porque como otro de nuestros protagonistas dejó claro: son " mayores, pero no idiotas". Carlos San Juan es otro ejemplo de nuestra lucha por demostrar que cuidándoles a ellos nos cuidamos todos.

