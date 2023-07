Ataques verbales a una pareja de chicas que se grababan en la calle en Alicante: "Magreándoos ahí delante de todo el mundo"

Dos chicas alegres y divertidas haciéndose fotos, grabando vídeos, posando, riéndose, dándose un beso, eligiendo encuadres. Y de repente, un grito desde una ventana. Una vecina que tiende la ropa, que suena enfadada y qué les reprocha, pero, "¿qué hacéis ahí?".

Sucedió en un callejón del barrio de Santa Cruz de Alicante. La respuesta de Paula y Naiara fue de lo más natural, "fotos", pero la cosa no queda ahí, ya que insiste la señora desde su casa: ¿fotos o vídeos? "Magreándoos ahí delante de todo el mundo. Venga tira ya de aquí".

El vídeo fue grabado en su totalidad por el móvil de una de las chicas que recoge la escena y también el audio de la vecina. Un incidente desagradable con tintes homófobos que desconcertó del todo a la pareja y qué decidió abandonar el lugar cuanto antes.

El testimonio gráfico y sonoro de lo que ocurrió el fin de semana en esa calle ha encendido las redes. Las víctimas han compartido la grabación en su perfil de TikTok, subtitulando el audio de la señora que las increpa y lamentándose en su publicación sobre "cómo es posible que estas actitudes se sigan dando a estas alturas".

Estando todavía en las escaleras y completamente incrédulas, las dos turistas contestan: "son vídeos". A lo que la vecina responde: "Venga ya, tira hombre, se lo mandas a tu madre, bonita". Dicho esto, y ante lo desagradable de la situación, se alejan del callejón.

Los ataques verbales a la pareja han tenido una gran repercusión. El vídeo circula por canales y plataformas digitales superando ya el millón de visualizaciones. Tanto es así que Paula, una de las víctimas, ha decidido mirando a cámara, grabar un segundo vídeo explicando y dando detalles sobre lo qué pasó y cómo se sintieron.

Nada irrespetuoso, estábamos pasándolo bien, divirtiéndonos, y ante esto, la verdad, "No me salía decirle nada porque no me lo esperaba, es una vergüenza, es una maleducada", dice una de las chicas. Hacíamos un vídeo para sacar fotos: "A una pareja heterosexual no se le hubiese cuestionado nada, nos dábamos un beso, un abrazo, pienso que el comentario de la señora va con doble intención y solo por ser dos mujeres, pienso que tenían mala leche, es homofobia.

Además, estábamos en un espacio público, nadie nos puede echar de ahí, pero teníamos miedo de que nos tirara algo desde arriba, tenía ganas de llorar. He expuesto la situación vivida con mi pareja. Ahora que cada uno piense lo que quiera.