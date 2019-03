Asturias solicitará al Estado ayudas para paliar los daños originados por los incendios forestales

El presidente de Asturias, Javier Fernández, ha anunciado que el Principado solicitará al Estado las ayudas correspondientes para intentar paliar los daños originados por los más de cien incendios forestales que desde ayer se han registrado en la Comunidad Autónoma.

Fernández ha realizado estas declaraciones en el concejo de El Franco, hasta donde se ha desplazado para comprobar los daños ocasionados en uno de los lugares más afectados por los incendios registrados en la región. "Primero vamos a evaluar las pérdidas y una vez que se erradique el riesgo generado por los propios incendios, el Principado actuará dentro de su competencia y solicitará al Estado las ayudas correspondientes", ha precisado.

En relación a la posible intencionalidad de los incendios, el presidente asturiano ha apuntado que lo importante ahora es preocuparse por la situación de las personas afectadas, por los daños ocasionados y por controlar y extinguir los incendios, y que luego serán otros los que determinen el origen de esos focos. "Ahora mismo no estoy en condiciones, ni me voy a referir a esa simultaneidad que en principio parece imposible y si los incendios han sido a consecuencia en algunos casos de acciones intencionadas o no", ha subrayado.

Fernández ha valorado que no se hayan producido desgracias personales en los incendios y ha resaltado que las condiciones climatológicas son "más favorables" con la caída de precipitaciones que están ayudando a las labores de extinción.

En este sentido, ha agradecido el "buen" trabajo desarrollado por efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) para combatir el fuego con el apoyo de voluntarios y vecinos de las zonas afectadas.

En relación al incendio de El Franco, ha destacado que la línea de fuego llegó a alcanzar los siete kilómetros desde el mar, en la localidad de Viavélez, hasta la sierra. Ha apuntado que la zona más problemática de este incendio es la zona oeste, en dirección a Galicia, lugar donde en estos momentos se concentran las labores de extinción y control del fuego.

La Guardia Civil y el Gobierno del Principado están investigando qué número de los cien incendios registrados ayer en Asturias han podido ser provocados. La Guardia Civil ha precisado que "alguno" de este centenar de incendios pudiera haber sido intencionado, pero, ha recalcado, que las investigaciones serán las que definan "en qué cuantía".