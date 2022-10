La Asociación Inpavi reparte 91 mil kilos de alimentos y casi 4 toneladas de ropa a 650 familias en Málaga

Hasta un total de 630 familias en riesgo de pobreza y exclusión social se han acercado hasta la sede de la ONG en Málaga capital durante el viernes y el sábado para poder beneficiarse de la ayuda de alimentos y ropa.

Es un trabajo en cadena, cada voluntario sabe muy bien cuál es su función. Hasta 300 personas ayudan de manera desinteresada para que todo salga adelante. Una de estas voluntarias es Leni, de 51 años que sabe muy bien por lo que están pasando estas familias, puesto que ella fue usuaria hace unos años. "Yo vine con la crisis de 2008, estábamos en una necesidad extrema. Con la ayuda que nos dieron pudimos salir adelante y hoy agradecemos todo lo que nos dieron, vimos una luz donde no la había", cuenta Leni, mientras se aferra en llena cajas u hacer lotes con alimentos.

Alimentos y trabajo

Uno de esos lotes va directamente a la familia de Sonia, está desempleada tiene 42 años y cuida sola de sus dos hijos menores de edad: "Aquí me han ayudado muchísimo, no solo con alimentos sino también en la búsqueda de empleo a través de una jornada de puertas abiertas". Esto es así porque en Inpavi la ayuda no queda en el reparto, "también trabajamos de una manera integral con ellas, vamos averiguando sus necesidades e intentamos cubrir todas sus necesidades, trabajamos con toda la familia para que todos avancen", explica Eva Pascual, coordinadora nacional de la asociación.

El objetivo con esta acción es que estas familias cojan impulso y puedan salir adelante de la situación tan complicada en la que se encuentran.