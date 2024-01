Asiste al parto de su hija con una médico del SUMMA 112 al teléfono: "Estaba muy nervioso"

Un padre ha asistido al parto de su hija en Madrid gracias a las indicaciones de una técnico del SUMMA 112 que le fue detallando lo que tenía que hacer paso a paso a través del teléfono.

A pesar de que la bebé no esperó a desplazarse al hospital, el padre pudo asistir al parte correctamente gracias a las indicaciones de la médico. Afortunadamente, tanto la bebé como la madre se encuentran en perfecto estado.

Pilar Sabugo, la facultativa del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Madrid que indicó al padre cada paso a seguir, comprobó que la niña iba a nacer de forma inminente gracias a la información ofrecida por el padre sobre las contracciones de su pareja.

La profesional determinó que no había tiempo para trasladarse al hospital y comenzó a indicar al padre las maniobras que debía llevar a cabo. No obstante, un equipo médico de UVI móvil se desplazó hasta la vivienda donde estaba teniendo lugar el parto.

"Estaba muy nervioso"

La médico asegura que el padre se encontraba "muy nervioso", aunque logró completar todas las maniobras de forma exitosa. Una vez que el padre ya veía la cabeza de su hija, Pilar Sabugo le indicó que debía girar del hombro ligeramente a la bebé en la próxima contracción.

Y así fue. El padre lo había logrado. Su hija había nacido de forma correcta, aunque aún quedaba alguna que otra indicación. "En estos casos se les dice a los papás que se fijen en si respira. El padre me dijo que parecía que no respiraba todavía, por lo que le pedí que le estimulara los pies", asegura la médico, que pidió al progenitor que arropara tanto al bebé como a la madre y que no tocara el cordón umbilical para evitar accidentes: "Sólo colocar al bebé encima de la madre".

Profesionales sanitarios desplazados hasta el piso se encargaron de cortar el cordón umbilical y constatar que tanto la recién nacida como su progenitora se encontraban bien. Se trata de la segunda hija a la que la madre, de 32 años, daba a luz.