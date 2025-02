Así funciona 'la noche de los padres', la iniciativa de una escuela infantil para que los progenitores tengan tiempo de ocio

Rompecabezas. Tener un hijo no es que cambie la vida de los padres, sino que les hace zambullirse de cabeza en una nueva vida, una que nunca volverá a ser la de antes y en la que encajar las piezas del rompecabezas de la vida será una de las principales ocupaciones. "¿La gente no trabaja por la noche?", con esta pregunta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, arrancó todo.

La ministra de Trabajo ha avanzado que entre sus tareas pendientes está la de las guarderías 24 horas. Lo cierto es que en los últimos años se nos llena la boca al hablar de conciliación, aunque a veces tengamos la duda de si realmente sabemos qué significa esta palabra. Entre las acepciones de la RAE a la palabra conciliar está la siguiente: Hacer compatibles dos o más cosas. Conciliar la vida laboral y la vida familiar. Sin embargo, con esta iniciativa se pone sobre la mesa la duda de si un servicio donde dejar a nuestros hijos en la noche es hacer compatible o es encajar, que no necesariamente tiene que ser lo mismo.

El debate da para mucho porque ser padre o madre no puede ni debe incapacitarte para ningún trabajo, pero es que ser padre y madre es intrínsecamente un trabajo que exige dedicación 24 horas al día los 7 días a la semana. Al principio, todos estos malabares causan vértigo, angustia y mucha culpabilidad. Con el paso de las semanas, la máquina de engranaje se pone en marcha y, mejor o peor, se tira hacia adelante.

Pero este reportaje no pretende ser ni un alegato a favor ni en contra y mucho menos un manual de cómo vivir la vida de cada uno, pero cierto es que ha habido una iniciativa que hemos conocido, que nos ha llamado la atención y que queremos compartir. Vaya por delante, que sabemos que no es una forma de conciliar, sino una alternativa para momentos puntuales, pero que puede dar lugar a otras ideas creativas que hagan que el rompecabezas sea más compatible.

Luciana Radovitzky es la directora de la Escuela Infantil Los Exploradores en la localidad madrileña de Algete. Medio en broma, medio en serio, Luciana decidió probar con una petición que muchos padres le hacían. "Los viernes venían, recogían a los niños y nos decían que podíamos quedarnos el fin de semana. Y, un día, dijimos: 'bueno, pues vamos a probar y lo hicimos y la verdad que fue todo un éxito'".

Desde aquella primera experiencia en 2023 han pasado ya dos años y 'La noche de los padres' sigue teniendo gran aceptación. Las fechas por ahora las decide la escuela y suelen ser por ocasiones especiales. "Si tuviéramos que hacerlo cada vez que lo piden los padres, casi, casi, que estaríamos todos los fines de semana durmiendo en la escuela", bromea Luciana, para después insistir que su iniciativa "es algo muy puntual, es algo muy esporádico y no queremos que se aburran. Entonces lo hacemos en ocasiones especiales, en Navidades, cuando hay cenas de empresas, cenas de amigos... Lo hemos hecho recientemente por San Valentín si hay alguna iniciativa por parte de un grupo de padres, pero sobre todo nos centramos en fechas especiales".

Pero, ¿cómo funciona? Desde el centro procuran que los niños sean pequeños y que duerman ya del tirón, aunque lo cierto es que no hay un límite de edad. Además, tampoco hay que ser obligatoriamente alumno de la escuela, aunque la realidad es que "principalmente vienen niños que han estado escolarizados en nuestra escuela o que están escolarizados, por la confianza".

La noche de los padres comienza alrededor de las 20:00 horas, mientras se preparan los talleres los peques disfrutan de una especie de discoteca. Después se prepara la cena con ellos en un taller de cocina. Si hay tiempo, tras la cena se realiza una manualidad y luego comienza la sesión de cine. "Quien quiere viene en pijama, y quien se siente más cómodo viene con ropa normal. Para alguna niña esta es su noche de marcha y prefiere venir con sus galas y sus vestidos. Una vez que ponemos la peli esperamos a que vayan cayendo".

Los padres recogen a los pequeños el sábado a las 9:30 horas de la mañana y lo hacen con signos de haber aprovechado bien el tiempo: "Vienen con sus maquillajes ya corridos, vienen con cara de sueño. Suele venir solo un papá, el otro se queda durmiendo en casa, pero sí que nos agradecen mucho que les demos esta oportunidad. Nosotros tenemos muchas familias que vienen de fuera de Madrid y aquí en Madrid no tienen familiares, el único desahogo que tienen es con personas de confianza como nosotros. No dejarían a sus hijos en otras manos, incluso si fuera en su casa, porque saben que las educadoras les conocemos muy bien".

Viendo el éxito de esta iniciativa, preguntamos a Luciana qué opina de la idea de la ministra de poner guarderías 24 horas. Su respuesta es tajante: "No, no estamos de acuerdo". "Yo pienso que, como muchas manifestaciones que hacen algunos políticos, algunas autoridades, a veces se hacen desde el desconocimiento y la ignorancia. La primera etapa del niño es una etapa en la que el bebé tiene que dormir con sus padres. Debería haber mecanismos para que el horario de los niños no tenga que ajustarse a la jornada laboral de las familias. Mecanismos para incentivar la conciliación familiar de las empresas, ayudas con las que las empresas puedan aplicar estos mecanismos de conciliación. Me parecen muchos más efectivos y más respetuosos con la infancia que abrir escuelas infantiles por la noche. Y, además, hay que tener en cuenta que las escuelas infantiles de 0 a 3 somos centros educativos,no somos hoteles ni residencias. Tenemos una parte asistencial muy importante porque tratamos con una población muy vulnerable, pero somos centros educativos con proyectos pedagógicos, con profesionales educativos y, si solo nos usan para que el niño pase la noche y se le cuide, perdemos ese carácter educativo y pedagógico, que es por lo que venimos peleando. Siempre está esa expresión de que aquí no se guardan niños. Abrir las escuelas para que los niños solo vengan a dormir es un poco contradictorio", reivindica Luciana.

Aunque no son demasiadas las opciones para padres en este sentido, lo cierto es que alguna otra hemos encontrado. Existen también las guarderías que hay en el propio centro de trabajo. Como bien se sabe no todos los trabajos las tienen, pero hay algunos que sí y hay algunos que como tienen turnos de noche tienen este servicio para que los hijos de sus trabajadores puedan estar atendidos durante su jornada laboral. A finales del año pasado se dio a conocer una nueva iniciativa del club de 'MalasMadres' capitaneado por Laura Baena. Se trata de una app, que saldrá próximamente, con recursos y acompañamiento para que las madres puedan tejer su propia red de cuidados y ayudarse las unas a las otras.

