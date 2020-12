Así ha evolucionado el vestido de Cristina Pedroche para la Nochevieja 2020

Desde que comenzó a dar las campanadas en Antena 3 en 2014, la presentadora nunca ha dejado indiferente a nadie con sus estilismos, apostando siempre por lo arriesgado.

Tras años sorprendiendo, una de las cosas que más expectación levanta de Cristina Pedroche es saber cuál será el estilismo en las campanadas del 31 de diciembre y, por tanto, este es uno de los secretos mejor guardados de Cristina Pedroche es su estilismo en las campanadas.

2014

2014 fue el primer año en que Cristina Pedroche daba las campanadas en la Sexta junto a su compañero Frank Blanco con un vestigo negro con transparencias de la diseñadora Charo Ruiz Ibiza. Fue un vestido comentado por dejar entrever la ropa interior de la presentadora, sin pensar lo que vendría los años después.

El diseño de Charo Ruíz que Cristina Pedroche llevó en las Campanadas 2014 en La Sexta | Antena 3

2015

En 2015 ya en Antena 3, primera cadena del grupo Atresmedia, Pedroche presentó las campanadas en la Puerta del Sol, esta vez junto a Carlos Sobera, y con un vestido joya creado en exclusiva para ella por Hervé Moreau, director creativo de 'Pronovias', con silueta sirena y bordado a mano en tul cristal y organza metalizada con más de 20.300 cristales tallados, que cubrió al inicio con una capa de color nude.

El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2015 | Antena 3

2016

En 2016, apareció por primera vez en escena junto a su compañero, el chef Alberto Chicote, enfundada en una llamativa capa fucsia y verde lima, que escondía un vestido con cuerpo corsé y escote corazón en terciopelo azul noche, con un fino tul azul con estrellas de plata realizadas a mano, obra de nuevo del diseñador de Hervé Moreau.

Cristina Pedroche en las Campanadas 2016 | Instagram/@cristipedroche

2017

Por tercer año consecutivo, en 2017, Cristina Pedroche volvió a confiar en la mano de Moreau, que confeccionó un mono especialmente para ella. Se trataba de un traje de tul transparente y encaje blanco, compuesto de un estrecho corsé con 200 cristales bordados que daban forma a unas flores. De primeras, el diseño estaba oculto por una capa roja que ocultaba hasta el último segundo la sorpresa de su traje.

El mono de Cristina Pedroche en las Campanadas 2017 | antena3.com

2018

Pero sin dudas, el que más ha llamado la atención hasta el momento, fue el conjunto de dos piezas que lució en Nochevieja de 2018, formado por un top y una braguita de flores en tonos rosas y lilas, acompañados con un fino tul a modo de falda, firmado por la marca catalana Tot-hom. Un look muy primaveral para una noche tan festiva y que no dejó a nadie indiferente.

Campanadas 2018 | antena3.com

2019

El año pasado, con un diseño de Jacinto de Manuel, bajo de la capa negra que mantenía el misterio de su vestido de Nochevieja, se ocultaba un vestido-escultura dorado y una falda negra, acompañado de guantes de cuero negro. El traje estaba confeccionado con fibra de vidrio de materiales reciclados y cubierta de pan de oro.

Las Campanadas 2019 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote | antena3.com

El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas de 2021

Las campanadas de esta Nochevieja prometen ser igual de atípicas que lo ha sido el resto del año, por lo que la curiosidad sobre cuál será el estilismo de Cristina Pedroche, aumenta por momentos. Hasta el momento, el único que se ha pronunciado ha sido su amigo y estilista Josie, indicando que "lo único que pido a la gente es que no cambie de canal cuando vean el vestido, sino que se queden hasta el final. No puedo dar ninguna pincelada más porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos", afirmaba.