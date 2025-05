Asesinan a una mujer en Aldeanueva del Camino (Cáceres) en un presunto caso de violencia machista

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en la localidad de Aldeanueva del Camino, en Cáceres. Ha fallecido por heridas de arma blanca. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis tras localizar a un varón herido en el lugar en el que se ha encontrado el cadáver.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género han anunciado que están recabando datos del "asesinato por presunta violencia de género". El cuerpo sin vida de la mujer con heridas por arma blanca ha sido hallado este martes por efectivos de la Guardia Civil, después de que el Centro de Emergencias 112 de Extremadura recibiera una llamada alertando de un posible suceso en el citado municipio, de unos 700 vecinos y ubicado al norte de Cáceres.

En el mismo lugar, los agentes han localizado a un hombre herido que podría estar relacionado con los hechos. Ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres). La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Cáceres ha asumido la investigación.

El hombre no tiene antecedentes registrados por violencia de género. La Junta de Extremadura ha convocado un minuto de silencio frente a la sede de la Presidencia por esta última víctima mortal de "la violencia machista". La propia presidenta extremeña, María Guardiola, ha escrito en redes sociales que "cada crimen machista es una tragedia que nos golpea a todos". "Esa violencia atroz ha sesgado la vida de una mujer en Aldeanueva del Camino y no hay palabras que alivien el dolor. Alcemos la voz, unidos, para que no se arrebate ninguna vida", ha agregado Guardiola.

Casos de violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

