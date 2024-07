Arranca la convocatoria extraordinaria de la EvAU en cinco comunidades: "Nos lo jugamos todo"

Este martes miles de alumnos en toda España se enfrentarán a la convocatoria extraordinaria de la EvAU, su última oportunidad para acceder la universidad este año. En concreto, serán los jóvenes de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y Extremadura quienes inauguren esta nueva cita. Mañana miércoles 3, es el turno de otras seis, mientras que los estudiantes de Asturias, Castilla y León y Baleares tendrán que esperar hasta el 8 y 9 de julio.

Los catalanes tendrán que esperar hasta septiembre. Y los de Navarra ya la hicieron el mes pasado. Lo que no cambia entre comunidades son los nervios entre aquellos que o bien repiten el examen en busca de una puntuación más alta, o bien se presentan por primera vez. "Llevamos muchos meses de preparación, nos lo jugamos todo a estos exámenes, entonces sí que hay nervios", reconoce una de las jóvenes.

En la misma línea se pronuncia otro chico: "Nervios siempre altos, pero hemos estudiado, y estamos listos" afirma, aunque otros ya tienen la vista puesta en el final: "Estoy esperando ya a que acabe, la verdad, estoy deseando que se acaben ya", reconoce otra estudiante.

La vida después de la EBAU

Tras mucho esfuerzo, algunos de estos jóvenes podrán conseguir la máxima puntuación en la prueba, es decir, un 14. Un número les permitirá acceder prácticamente a cualquier carrera que deseen, ¿pero qué pasa después? Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido hablar con algunos de los estudiantes que lograron sacar las mejores notas hace unos años para conocer cómo les ha ido.

Rozando la perfección se encontró Andrea, a tan solo dos décimas del 14. Admite que con esa notas muchas personas de su alrededor le sugirieron estudiar carreras como ingeniería o medicina, pero ella lo tenía claro, "desde los ocho años que veía a Matías Prats en la tele dije que quería estudiar Periodismo". Al salir al mercado laboral sus planes se complicaron: "Yo he tenido que dejar mi trabajo soñado para poder comer, tener un techo (...) de lo que estoy trabajando, lo podía haber hecho si hubiera sacado un 7", confiesa.

El caso Danny es algo distinto. Su vida no ha dado tantas vueltas, gracias a sus buenas notas en la EBAU, un 13,4 "estudié filosofía, política y economía". Algo que le permitió poder acceder de forma directa a un buen sueldo, "creo que estoy en un buen rango salarial (...) me ha ido bien, me dedico al mundo de la consultoría". Y gracias a esto, ahora ayuda a gestionar los fondos europeos.

Por último, Carlos recuerda que ni siquiera tenía pensado acudir al examen: "Me presenté a la selectividad para impresionar a un chico que me gustaba mucho". Reconoce que no se lo esperaba, "esto fue como un shock, un acontecimiento que no me esperaba". No necesitaba la nota, finalmente no fue a la Universidad, pero a pesar de todo: "Tenía muy claro que quería dedicarme a la escritura y a la dirección de teatro", y es lo que logró hacer. No se arrepiente. "Yo estoy orgullosísimo de la decisión que tomé", confiesa.

