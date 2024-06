Así les ha ido a los estudiantes que lograron la máxima nota de la EBAU hace unos años: "Fue como un shock"

Miles de jóvenes españoles se enfrentaron la semana pasada a los exámenes que marcarán su futuro profesional: la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Muchos de estos alumnos ya conocen cuál es su nota de admisión, y ahora, considerando futuro laboral, tratan de elegir carreras y universidades.

Tras mucho esfuerzo, algunos de estos jóvenes habrán conseguido la máxima puntuación en la prueba, un 14, no obstante, un equipo de Antena 3 Noticias ha querido dar un salto en el tiempo, y conocer qué ha sido de aquellos que lograron sacar las mejores notas hace unos años. ¿Cómo les ha ido la vida? ¿La alta calificación se ha traducido en un buen futuro laboral?, les hemos preguntado.

"Fue como un shock"

Carlos recuerda que ni siquiera tenía pensado acudir al examen, "me presenté a la selectividad para impresionar a un chico que me gustaba mucho", y a pesar de todo acabó haciendo historia.

Reconoce que no se lo esperaba, "esto fue como un shock, un acontecimiento que no me esperaba". No necesitaba la nota, finalmente no fue a la Universidad, pero a pesar de todo: "tenía muy claro que quería dedicarme a la escritura y a la dirección de teatro", y es lo que logró hacer, y no se arrepiente. "Yo estoy orgullosísimo de la decisión que tomé", confiesa.

"Lo podía haber hecho si sacara un 7"

Rozando la perfección se encontró Andrea, se quedó a tan solo dos décimas del 14. Admite que con esa notas muchas personas de su alrededor le sugirieron estudiar carreras como ingeniería o medicina, pero nuevamente, ella lo tenía claro, "desde los ocho años que veía a Matías Prats en la tele dije que quería estudiar Periodismo". No obstante, al salir al mercado laboral sus planes se complicaron: "Yo he tenido que dejar mi trabajo soñado para poder comer, tener un techo (...) de lo que estoy trabajando, lo podía haber hecho si hubiera sacado un 7", confiesa.

El caso Danny es algo distinto. Su vida no dio tantas vueltas, gracias a sus buenas notas en la EBAU, un 13,4 "estudié filosofía, política y economía", lo que le permitió poder acceder de forma directa a un buen sueldo, "creo que estoy en un buen rango salarial (...) me ha ido bien, me dedico al mundo de la consultoría". Y gracias a esto, ahora ayuda a gestionar los fondos europeos.

