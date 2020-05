El aplaudido discurso de la doctora Mónica López al recoger la Medalla de Honor de Madrid: "No somos héroes"

La médico internista del hospital Ramón y Cajal, Mónica López, ha sido galardonada este viernes con la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid, que ha recogido en representación de todo el pueblo madrileño, distinguido en San Isidro por su "responsabilidad y solidaridad" durante la pandemia.

"No somos héroes, yo no tengo vocación de esto, no nos enseñan esto en la facultad", así ha comenzado agradeciendo la doctora este reconocimiento. Mónica López ha superado el coronavirus y ha dicho sentirse identificada con el resto de madrileños que han sufrido la Covid-19.

"No sé si represento a los hombres de Madrid siendo mujer, si represento a los ingenieros policías, abogados de Madrid siendo médico, no sé si represento a nuestros mayores o nuestros jóvenes a mis 44 años, ni siquiera sé si represento a los madridistas siendo de corazón rojiblanco, seguro que represento a los miles de madrileños que como yo se han infectado del coronavirus en estas semanas", ha afirmado López.

La doctora ha destacado en su discurso "la solidaridad con mayúsculas" de estos días: "en el hospital con los compañeros, remando todos juntos, sin saber de especialidades, de egos, la solidaridad de nuestros familiares, nuestros vecinos, de los pacientes no Covid, que han sabido quedarse en casa desde una empatía ejemplar".

López confía vencer al coronavirus con la "intervención divina" del patrón San Isidro "o más bien recurriendo a la ciencia y la investigación". "Las ideas no son muchas, no duran mucho, hay que hacer algo con ellas y en eso estamos", ha indicado citando a Santiago Ramón y Cajal.

"Con distancia con prudencia, con responsabilidad, ganamos esta batalla y este partido al Covid", ha apostillado López que ha recibido la Medalla de Honor de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y tras un discurso del escritor de origen peruano Mario Vargas Llosa.