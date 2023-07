Aparece en las playas una alga tóxica que causa síntomas similares a los de la gripe: "Es una especie invasora"

Un alga tóxica aparece en las costas españolas y causa síntomas muy parecidos a los de la gripe. La temperatura del mar es cada vez mayor y causa que algunas algas se alteren genéticamente, provocando a los bañistas daños en la salud.

El alga 'Ostreopsis' es un alga tropical que a finales de los años 90 se empezó a detectar en la costa catalana. "Es una especie invasora y empezó detectándose en determinadas playas y con los años ha ido expandiendo", explica Magda Vila, investigadora del ICM-CSIC.

Sin embargo, no fue hasta 2003 cuando se detectaron los primeros casos de bañistas que al estar mucho tiempo en contacto con el agua, tenían síntomas respiratorios parecidos a los que se tiene con la gripe. Se detectó en el mediterráneo y ha sido en los últimos años cuando también ha aparecido en el País Vasco, Atlántico y Portugal.

Los síntomas, según Magda Vila, son claros: "moqueo, irritación de garganta, te queda como un poco en el cuello, tos y en alguna ocasión, fiebre, pero es poco habitual".

Se contrae por el aire

Al tratarse de una especie invasora, se ha ido expandiendo debido alcambio climático, pero prolifera más en playas rocosas donde hay macroalga. No hay que alarmarse, puesto que las posibilidades de infectarse dependen del 'bloom' o momento exponencial del alga, cuando libera las toxinas. Si en el momento de estar en el mar, el alga no se encuentra en esa fase no hay ningún peligro.

Es importante saber que para contagiarse no es necesario estar en contacto directo con el mar, pues los "aerosoles marinos" del alga pasan al aire y es al respirar cuando se producen los síntomas. Se estima que se pueden empezar a detectar estas señales tras pasar cuatro horas en la playa, pero los síntomas remiten a las pocas horas.

Las personas asmáticas y los niños deben extremar la precaución. El cambio climático está influyendo directamente en la proliferación de estos organismos ya que el Mar Mediterráneo se está "tropicalizando" y el agua está más caliente.