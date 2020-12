Antonio Zapatero avisa a la población sobre la vacuna del coronavirus: "Van a ser meses muy difíciles, todavía no se ha acabado nada"

¿Quién no tiene ganas de despedir el 2020 con un menú de Nochevieja que quite el sentido? La pandemia del coronavirus nos ha regalado demasiados momentos difíciles este año pero no hay nada que no pueda endulzar una buena cena de fin de año. A continuación te proponemos diferentes recetas para la cena de Fin de año con la que conquistar todo tipo de paladares.