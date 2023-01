Los antidepresivos generan resistencia a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos es una amenaza para la salud mundial. Si bien se reconoce que son los propios antibióticos y el exceso en su uso el principal impulsor del aumento de la resistencia a este tipo de medicamentos, se presta poca atención a la contribución de otros fármacos en general y de los antidepresivos en concreto en este proceso. Es lo que concluye un informe elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, que avalan otros foros científicos. Los antidepresivos se consumen en grandes cantidades, con una cuota de mercado farmacéutica del 4,8%, similar a la de los antibióticos (5%).

Estos efectos están asociados con un aumento de las especies reactivas de oxígeno, respuestas de estrés mejoradas y estimulación de la expresión de la bomba de eflujo. El modelado matemático también apoyó el papel de los antidepresivos en la aparición de mutantes resistentes a los antibióticos y células persistentes. Considerando el alto consumo de antidepresivos (16.850 kg anuales solo en los Estados Unidos), son una amenaza para la salud mundial. En España, en los últimos años ha crecido el consumo de antidepresivos.

Tal y como explican los investigadores en el trabajo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences 'PNAS', cuando las bacterias E.coli fueron expuestas a antidepresivos comúnmente recetados en concentraciones clínicamente relevantes, desarrollaron resistencia a múltiples antibióticos. El efecto se asoció directamente con la producción mejorada de especies reactivas de oxígeno después de la exposición a antidepresivos.

Periodos cortos de consumo

En el estudio, la exposición a los antidepresivos durante 60 días redujo la susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos, pero en algunos casos, como con la sertralina, los efectos se empezaron a ver tras solo un día de ingesta. Más de 35.000 personas mueren cada año por infecciones resistentes a los antibióticos en la UE, según las estimaciones presentadas en el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Los resultados sugieren que los fármacos para tratar afecciones de salud mental pueden agravar la pérdida de efectividad de los antibióticos, uno de los principales problemas mundiales de salud.

Para este estudio se ha utilizado un modelo con cepas de laboratorio en el que se han usado concentraciones terapéuticas o ambientales de diferentes antidepresivos. Algunos expertos advierten que estos resultados deben ser refrendados por ensayos adicionales para entender las consecuencias derivadas en la vida real. Creen que sería necesario diseñar ensayos en pacientes para la validación clínica de estos hallazgos. Todavía quedará tiempo para ello, pero la ciencia ya ha puesto la base para advertir del abuso de los antidepresivos.