Antena 3 Noticias se sube al helicóptero Pegasus con el que la DGT vigila la carretera: así trabaja

En la Semana Santa pasada, veintisiete vidas se quedaron en el asfalto en apenas una semana, veintisiete personas que no volvieron a abrazar a sus familiares, que no volvieron a irse de vacaciones que no volvieron a ver a sus compañeros de trabajo. La Dirección General de Tráfico tiene una misión: reducir esta cifra durante la Semana Santa de 2025. Para conseguirlo la DGT ha desplegado toda su capacidad de vigilancia con drones, helicópteros, furgonetas camufladas o motocicletas camufladas. Además de insistir en la concienciación con su campaña "VIVA VIVIR".

¿Cómo es volar en el Pegasus?

Cuando un equipo de televisión se sube al helicóptero Pegasus de la DGT recibe una formación sobre las medidas de seguridad y se vigilan en todo momento los protocolos. Despegamos desde el aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid y ascendemos a unos 300 metros de altura para vigilar las salidas de Madrid en la Segunda Fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se esperan cerca de 9 millones de desplazamientos en pocos días. Es una fecha que preocupa mucho a Tráfico porque en pocos días se concentra mucha movilidad.

¿Qué mide el Pegasus?

El helicóptero de la DGT es capaz de realizar trabajos de vigilancia y emitir en directo la señal para mostrar el estado de los atascos en carretera, pero también es capaz de medir la velocidad de los vehículos, para ello se posiciona aproximadamente a unos 1.000 metros del vehículo y lanza tres destellos láser con los que hace una media y muestra la velocidad a la que va un vehículo. Si excede los límites permitidos, una cámara captura al coche y se hace una propuesta de sanción.

Además el Pegasus es capaz de observar si los conductores y ocupantes del coche llevan o no puesto el cinturón de seguridad, algo muy importante ya que uno de cada cuatro muertos en carretera el año pasado no llevaba puesto el cinturón. También observa el comportamiento de los conductores, si usan o no el móvil al volante, que es la principal causa de muerte en las carreteras españolas.

