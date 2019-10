Eran unos jóvenes adolescentes, inseguros y solitarios cuando los Lating Kings, una banda callejera criminal, los captó para que formaran parte del grupo. "El motivo, en ocasiones, se da porque buscas una amistad, una seguridad y, luego buscas que te teman en la calle. Yo era un chico lleno de complejos y claro, todo lo que hacían me parecía divertido a mi. Salir de fiesta, beber, fumar, mujeres...", nos dice uno de ellos.

Hablamos con otra joven integrante. Esta mujer pertenecía a los Trinitarios, otra peligrosa banda latina. A ella su novio le dejó embarazada cuando apenas tenía 13 años y luego, la abandonó. "Compré a un tío que trapicheaba y me acuerdo que aborté en casa. Lo pasé muy mal porque pensé que iba a morir allí", confiesa. Esta joven recuerda el momento en la que fue testigo de las 20 puñaladas que recibió otra persona. "Tenía pesadillas", desvela.

Un día, ellos se plantearon salir, cosa que no es nada sencillo. "No es salir por salir, tú no te puedes salir por salir... Ellos te buscan. Y pagas las consecuencias. La única salida para dejar de recibir amenzas fue buscar ayuda en una organización religiosa". Ahora aseguran estar reinsertados.

Una de ella se ha llegado a casar, incluso. Pero admiten que la huella que les han dejado las bandas latinas marcarán sus vidas para siempre.