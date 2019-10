Angrois: Las víctimas piden una investigación al conocer el posible borrado de averías

La Plataforma de Víctimas del accidente de Angrois reclama a Talgo que "inicie una investigación exhaustiva" sobre el supuesto borrado de evidencias de averías tras el siniestro ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, al tiempo que piden una reunión con el presidente de Talgo.

Esta información la revelaba ayer jueves, en declaración jurada, un técnico que trabajaba en la empresa y que denunció que directivos de Talgo ordenaron, tan solo media hora después del accidente, un borrado de la base de datos de todas las averías del tren siniestrado.

En un comunicado la Asociación de Víctimas, alaba la actitud de este técnico "gente honrada y valiente capaz de contar la verdad por encima de otros intereses y miedos" .

Califican la situación de "espeluznante", "borrando nada más ocurrir el accidente, con nocturnidad y alevosía las averías que sufría el tren antes de su partida "y recuerdan que Talgo no facilitó a la investigación datos como el peso del tren "que se quedó sin aclarar en el peritaje".

Talgo, por su parte, asegura que es imposible eliminar los datos de las averías y anuncia que se querellará contra el técnico, que fue despedido.

Todas las partes implicadas hicieron su trabajo rápidamente para ocultar las verdaderas causas que provocaron la tragedia

Aseguran que todas partes implicadas "hicieron su trabajo rápidamente para ocultar las verdaderas causas de esta terrible tragedia".

En el comunicado insisten en criticar a Renfe, a Adif y al Ministerio de Fomento que " se negó y sigue negándose, ahora con el ministro Abalos a la cabeza, a hacer una investigación técnica independiente como exige la UE", han criticado.

Fomento se negó y sigue negándose a hacer una investigación independiente como exige la UE

"A esto se suma ahora la otra organización involucrada que faltaba, Talgo " añaden y critican que "no sólo se trata de ocultar las causas, también hay premiados, puertas giratorias de la vergüenza y censura: como el veto a la proyección del documental por parte del PP y el PSOE en el Congreso". "También vetaron la reproducción del audio del conductor tras el accidente, que en los primeros días se filtró cortada a la prensa por parte del Gobierno".

Por eso siguen exigiendo conocer toda la verdad porque "es la mejor forma de honrar a los que ya no están". "Conseguir que algo tan terrible no vuelva a suceder y que los responsables no queden impunes", insisten.

En un escrito remitido al juzgado de Santiago que investiga la causa, el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, solicita que cite como testigos, tanto a este técnico que ahora facilita la información como al jefe del taller, el director de mantenimiento y el administrador de sistemas informáticos. La Audiencia Provincial de A Coruña tiene previsto dirimir a partir de hoy sobre los recursos presentados por las partes al cierre de la instrucción.

El pasado 3 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, Andrés Lago, dio por finalizada la investigación por el accidente del Alvia manteniendo como únicos imputados al maquinista y al director de Seguridad en la Circulación de Adif cuando entró en funcionamiento la línea, Andrés Cortabitarte. El maquinista ha reconocido públicamente que se siente "responsable" por el siniestro "pero no culpable". "Si tengo que pagar, yo pago, pero que pague más gente". Ha señalado a los responsables de Renfe y Adif y ha asumido que él como conductor del tren era "el último eslabón de la cadena".