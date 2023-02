Ángeles Carmona, sobre la ley del 'solo sí es sí': "Hay que volver a la penalidad anterior o incluir agravantes"

Es unas de las voces que pide un cambio en la norma. Y pide que se haga ya. Para ella hay dos opciones: "O bien volver como mínimo a la penalidad anterior o bien incluir algún subtipo agravado en el caso de violencia o intimidación". Quien habla es Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En su despacho de Sevilla, desde el que nos atiende para abordar la polémica generada en torno la ley del 'solo sí es sí', recuerda que de lo que se está hablando es de delitos muy graves. "Un atentado contra los Derechos Humanos, la sociedad lo rechaza y precisamente la penalidad es un reflejo del rechazo social", concluye.

Valora positivamente la modificación de la ley del 'solo sí es sí' , principalmente porque cree que a las mujeres también se las protege con penas más altas. "No queremos que haya impunidad. Que los maltratadores, violadores y pederastas sepan que la acción de la justicia va a recaer sobre ellos de la forma más contundente", remarca.

Cuando se empezaron a conocer las primeras rebajas de condenas a delincuentes sexuales, desde el Ministerio de Igualdad y desde Unidas Podemos se tachaba a los jueces de machismo y de no estar aplicando bien el Código Penal. Sobre esta cuestión también hablamos con Ángeles Carmona. Y es contundente ante esas acusaciones. "No hay machismo en la carrera judicial, la justicia no es patriarcal. Los jueces lo que hacen es aplicar la ley", advierte. Y va más allá cuando le preguntamos sobre la "falta de formación" a la que hacían referencia las mismas voces. "La formación de los jueces de toda la carrera judicial y de todos los operadores jurídicos que tratan con las víctimas de este tipo de delitos es prioritaria", sentencia.

"No hay machismo en la carrera judicial. La justicia no es patriarcal"

Carmona no rechaza toda la ley, para ella tiene aspectos positivos y ha supuesto un avance en materia de delitos sexuales porque "tiene unos contenidos que suponen un paso adelante muy importante en la defensa de la libertad sexual de la mujer". Y pone algunos ejemplos, como el control telemático a través de dispositivos para agresores sexuales.

Sin embargo, remarca que las penas para ciertos delitos se rebajaron y eso supuso consecuencias indeseadas. Asegura que desde el Consejo General del Poder Judicial advirtieron de esas consecuencias antes de su entrada en vigor, "estas rebajas y excarcelaciones provocan gran alarma social", explica. Por eso urge a que se lleve a cabo cuanto antes la modificación, "espero que modificando la ley ya se solucione el problema y se lance el mensaje a la sociedad de que estos delitos son muy graves", dice, pero recuerda que a las rebajas de condena que ya se han hecho efectivas o las que están ahora mismo en revisión, no les va a afectar el cambio y que se les aplicará la ley más beneficiosa para el reo.

Ya son más de 300 las sentencias en las que se han impuesto penas inferiores a las que correspondería con la antigua norma.