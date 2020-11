Andalucía estudia adelantar el toque de queda a la tarde ante el aumento de casos de coronavirus

Empeora la situación en Andalucía por el coronavirus, con el mayor dato de fallecidos en esta segunda ola al registrar 60 fallecidos en las últimas 24 horas.

En Andalucía la presión asistencial ha aumentado con 77 pacientes ingresados por coronavirus en 24 horas, llegando a 3.198, y donde 422 de ellos se encuentran en la UCI.

Tres días después de superar el registro máximo de 2.708 hospitalizados de finales de marzo, la cifra no para de crecer y se sitúa en los 3.198 hospitalizados con un nuevo incremento diario de 77 pacientes que supone el menor aumento de la semana después de la subida de 185 del miércoles, de 172 el martes y de 153 el lunes, aunque el aumento de esta jornada es superior al incremento de 33 pacientes registrado el jueves pasado.

Desde el comienzo de la pandemia se han contagiado de coronavirus más de 500 sanitarios en Andalucía.

Ante estos datos, el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, ha señalado por redes sociales que "si la situación no mejora, no hay otra alternativa que limitar aún más la movilidad. No nos vamos a precipitar. Estamos analizando al detalle la evolución de la incidencia del virus en toda Andalucía durante esta semana y el impacto de las medidas que entraron en vigor el pasado viernes. Sabemos que es una decisión difícil"

Moreno ha afirmado que el domingo su Gobierno tomará una decisión tras escuchar a expertos donde ha indicado que "en caso de que finalmente sea necesario hacerlo, intentaremos preservar todo lo que podamos la franja de mayor producción en la economía, que normalmente tiene lugar desde primera hora de la mañana hasta las 15:00. Es decir, desde la noche hacia atrás, abarcando algo de la tarde para intentar no lesionar más la economía. Es una posibilidad y nada está decidido aún".

En Andalucía ya suman más de 170.000 casos desde el comienzo de la pandemia y más de 2.600 fallecidos.